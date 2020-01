Kaspersky si integra con SolarWinds per aiutare gli MSP a fornire una protezione di sicurezza informatica automatizzata ai propri clienti

(Milano 22 gennaio 2020) - Milano, 22 gennaio 2020

Dopo l’integrazione con SolarWinds N-central avvenuta a inizio anno, Kaspersky ha integrato le proprie soluzioni per la sicurezza informatica alla piattaforma SolarWinds Remote Monitoring and Management (RMM) per aiutare i service provider (MSP) a supportare agilmente le operazioni e a rendere le attività di routine più semplici da gestire. Ora gli MSP possono implementare e gestire i prodotti Kaspersky per gli endpoint di tutti i propri clienti attraverso una singola console di gestione SolarWinds, sia on-premise che tramite un modello SaaS, automatizzando al contempo le attività di routine quotidiane come il monitoraggio della sicurezza e gli aggiornamenti del database antivirus (AV).

Le imprese si affidano agli MSP per raggiungere il livello di sicurezza informatica necessario a proteggere i propri dati, a tagliare i costi e a ridurre la pressione sulle risorse interne. Nel momento in cui il numero di clienti degli MSP cresce, questi devono intensificare il proprio impegno nella gestione quotidiana delle esigenze di sicurezza informatica dei clienti, per essere sicuri di riuscire a soddisfare la domanda. Le piattaforme RMM consentono agli MSP di gestire in modo proattivo, da remoto, l’infrastruttura IT dei propri clienti, per prevenire criticità e ottenere risposte più rapide, in modo da poter soddisfare gli accordi sul livello di servizio. Un'unica console di monitoraggio e gestione consente, inoltre, agli amministratori di automatizzare le attività di routine quotidiane, permettendo agli MSP di fare un uso intelligente delle risorse di sicurezza informatica e assegnare il personale ad altre attività importanti come, ad esempio, mettersi in contatto con nuovi clienti.

L’integrazione tra Kaspersky e SolarWinds permetterà agli MSP di utilizzare i migliori prodotti Kaspersky e di beneficiare dell’automazione di un’ampia gamma di attività di sicurezza informatica, come il monitoraggio dei dispositivi protetti, il controllo degli aggiornamenti nel database antivirus e l’implementazione da remoto della sicurezza a nuovi endpoint, tutto attraverso la piattaforma RMM.

“L’integrazione delle due piattaforme SolarWinds MSP e RMM con il nostro partner Kaspersky, offrirà ai clienti MSP ulteriori opportunità per una protezione avanzata dei propri sistemi e di quelli dei loro clienti”, ha affermato Marco Muto, Director of Business Development di SolarWinds MSP. “Il SolarWinds Technology Alliance Partner Program estende la nostra capacità di fornire, in modo più rapido, le soluzioni di terze parti di cui gli MSP hanno bisogno per essere efficienti e avere successo”.

Paul Colwell, Technical Director di OGL, ha dichiarato: “Essere un provider di servizi affidabile per molti clienti può essere difficile senza l’automazione. Utilizziamo sia la piattaforma SolarWinds RMM che la sicurezza di Kaspersky per offrire ai nostri clienti il servizio migliore. Il fatto che siano integrate e agiscano come un’unica soluzione, senza ulteriori interventi da parte nostra, ci consente di ottimizzare il tempo dei nostri tecnici”.

“Gli MSP devono essere in grado di offrire servizi di sicurezza informatica ai propri clienti. Per raggiungere questo obiettivo hanno bisogno di una soluzione di sicurezza affidabile che sia facile da fornire e da gestire per tutti i clienti. Questo è esattamente ciò che Kaspersky offre con l’integrazione dei nostri prodotti di protezione per gli endpoint con la piattaforma SolarWinds MSP RMM”, ha dichiarato Casper Teijema, Global Partners Manager di Kaspersky.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei prodotti Kaspersky attraverso la piattaforma SolarWinds RMM, è possibile visitare il sito webdedicato ai partner.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Contatto di redazione:

kaspersky@noesis.net