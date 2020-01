Diffondere la cultura della prevenzione con la telemedicina: la sfida innovativa di Health Point Spa premiata da ANGI

(Formello - RM, 16 gennaio 2020) - Formello (RM), 16 gennaio 2020 - La sanità digitale è ormai una realtà consolidata anche in Italia: secondo il Future Health Index (FHI) presentato da Philips lo scorso novembre, il nostro Paese figura al primo posto in Europa, e tra i primi al mondo, per l'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei professionisti sanitari.

In questo ambito, la telemedicina sta diventando una soluzione sempre più strategica e una precisa scelta di business per Health Point S.p.A., che dal 2017 è impegnata nella diffusione di una nuova percezione della salute promuovendo l’utilizzo delle tecnologie digitali per fare prevenzione.

Essere “I primi nella Telemedicina”, per Health Point vuol dire infatti impegnarsi quotidianamente nel diffondere una cultura più legata al prendersi cura di sé preventivamente, grazie a strumenti di check up digitali che consentono di effettuare controlli in modo semplice e pratico. “Ciò che ci preme cambiare è la forma mentis che ci fa ricorrere alle cure mediche soltanto all’insorgere di un problema di salute - spiega l’AD Silvia Fiorini - non sarebbe meglio avere più consapevolezza nel quotidiano, e fare ciò che è nelle nostre possibilità per cercare di mantenere uno stato di benessere continuo?”.

Il 2019 è stato un anno di intensa attività per Health Point: tra le varie iniziative, l’apertura dei nuovi Shop Center della Salute, di cui uno in Franchising, è la dimostrazione del costante impegno nella diffusione di una Cultura della Prevenzione realmente accessibile e a portata di cittadino, così come la partecipazione ad Azimut Libera Impresa EXPO, uno dei maggiori eventi sull’arte di fare impresa, ha permesso ad Health Point S.p.A. di incontrare manager e professionisti, presentare l’innovativa Health Point Station e i tanti servizi proposti per la salute e la prevenzione.

Quest’anno ha sancito anche una serie di importanti collaborazioni con primarie aziende nazionali offrendo soluzioni all’interno di piani di welfare aziendale.

Nel 2019 è arrivata anche la sentenza della Corte di Cassazione, concessa a beneficio di Health Point S.p.A., che ha riconosciuto la corretta interpretazione e applicazione da parte dell’azienda delle normative vigenti in telemedicina, con una sentenza che ha spalancato ulteriormente le porte alla telemedicina, rappresentando un importante precedente per la regolamentazione.

L’anno si è chiuso con un grande riconoscimento: in occasione della seconda edizione del Premio Nazionale ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), dedicato ai migliori innovatori italiani, svoltasi presso la Camera dei Deputati il 17 dicembre 2019, Health Point è stata premiata nella categoria “salute e benessere”, per essersi distinta come realtà innovativa nell'offrire servizi dedicati alla prevenzione e alla salute. Un riconoscimento importante, consegnato dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, alla presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni.

Per il 2020 Health Point punta ancora più in alto: “Il nostro obiettivo – ha spiegato l’AD Fiorini - è continuare a sviluppare la nostra presenza sul territorio e migliorare il servizio rivolto ai cittadini, per promuovere un approccio fondato sulla prevenzione, in maniera innovativa attraverso la telemedicina, semplificando il processo di acquisizione delle informazioni e dei dati del paziente, pur non trovandosi fisicamente davanti al medico, e consentendone il monitoraggio, l’analisi e refertazione da parte di uno specialista da remoto, al fine di abbattere i tempi di attesa. Allo stesso tempo, auspichiamo che si possano delineare sempre più delle regole chiare e universali negli accordi con le istituzioni, le Regioni e gli Enti Locali al fine di guidare e favorire il processo di digitalizzazione anche in ambito sanitario”.

Contatti:

Health Point Spa

Via di Santa Cornelia,9

00060 Formello (RM)

tel. +39 06 4041 1457

www.healthpointitalia.com

Health Italia S.p.A.

Servizio Marketing

Michela Dominicis

Tel. +39 347 6366566

Mail: marketing@healthitalia.com

Health Italia S.p.A.

Investor Relations

Livia Foglia

Tel. +39 3481465205

Mail: investor@healthitalia.it