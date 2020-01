SNAI – Coppa Italia: Napoli e Lazio senza problemi Fiorentina-Atalanta a quote strette

(Milano, 13 gennaio 2020) - Negli ottavi di finale entrano in campo le big: azzurri a 1,14 contro il Perugia, biancocelesti a 1,15 con la Cremonese – Inter strafavorita a San Siro con il Cagliari, da «1» anche Juve-Udinese – Bergamaschi leggermente avanti al Franchi, la “vendetta” viola dopo le semifinali dello scorso anno si gioca a 2,85.

Milano, 13 gennaio 2020 – Coppa Italia, scendono in campo i grossi calibri: da domani a giovedì, dodici squadre di Serie A saranno impegnate negli ottavi di finale, già cominciati la settimana scorsa con il confronto vinto ai rigori dal Torino contro il Genoa. Apre il programma domani pomeriggio il Napoli, che affronta il Perugia al San Paolo. Il pronostico SNAI è nettamente sbilanciato verso il segno «1», offerto a 1,14. Il pareggio al 90', che porterebbe ai supplementari, è ad alta quota, 7,75. Il Perugia sta soffrendo nel campionato di B, nel quale ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite: il successo umbro è una scommessa che vale 18 volte la posta, quota più alta di tutto il turno. Partita da molti gol, secondo gli analisti, che abbassano la quota dell'Over fino a 1,37.

Sorpresa Cagliari a 5,50 - Sempre domani, a seguire, la Lazio detentrice del trofeo ospita una Cremonese che nel campionato di B sta lottando ai limiti della zona retrocessione. Anche qui quasi scontato il segno «1», a 1,15, con il pari a 7,75 e il «2» a 15. Rispetto alla partita del Napoli, l'Over è ancora più basso, a 1,35, mentre l'Under si impenna fino a quota 3,00. Più equilibrato, ma neanche tanto, il pronostico di Inter-Cagliari di domani sera: vittoria nerazzurra a 1,50, «X» a 4,50. I sardi dopo un grande inizio di campionato sono “spariti”: zero punti nelle ultime quattro partite. Il loro riscatto in Coppa si gioca a 5,50.

Fiducia a Milan - Mercoledì, al Franchi, si ritrovano di fronte Fiorentina e Atalanta, protagoniste nell'edizione scorsa di due vibranti semifinali. I nerazzurri di Gasperini sono in un momento di forma straordinario, ma i viola con la nuova gestione di Iachini sembrano aver alzato il tono agonistico: per questo le quote sono abbastanza equilibrate, con l'Atalanta favorita a 2,30 e la Fiorentina a stretta distanza, a 2,85. L'ipotesi pareggio al 90' per gli analisti SNAI vale 3,60. Di seguito, Milan-Spal: rossoneri in progresso, e il segno «1» vola piuttosto basso, a 1,45. La Spal ha comprensibilmente la testa al campionato, nel quale occupa l'ultima posizione. La sorpresa emiliana è a 6,25, un pari si gioca a 4,50. Prevedibilmente squilibrato il confronto di mercoledì sera all'Allianz Arena fra Juventus e Udinese, malgrado i friulani siano reduci da un filotto di tre vittorie. L'ultima loro sconfitta si è verificata proprio in casa della Juve, lo scorso 15 dicembre, un 3-1 con pochi palpiti. Una nuova vittoria della Signora vale 1,23, con la «X» a 6,00 e il «2» a 11.

Roma, riscatto a 2,00 - Chiusura del turno giovedì sera con Parma-Roma. I giallorossi, che hanno cominciato male il 2020, tornano al Tardini dove il 10 novembre scorso sono stati sconfitti per 2-0. Sono comunque favoriti, con il successo esterno che viaggia a 2,00. A 3,50 la vittoria del Parma, che può beneficiare di una posizione tranquilla in campionato per dedicare le forze migliori alla Coppa Italia. Il pareggio è a 3,55.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it