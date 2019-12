Kaspersky nominata Strong Performer per le soluzioni di Cloud Security

(Milano, 17 dicembre 2019) - Kaspersky è stata nominata "Strong Performer" nel The Forrester Wave™: Cloud Workload Security (CWS), Q4 2019. La soluzione Kaspersky Hybrid Cloud Security ha infatti il punteggio più alto possibile in 13 categorie, tra cui la protezione dell'hypervisor, la scalabilità della protezione dell'hypervisor e la strategia per la protezione dell'hypervisor.

Il Forrester Wave è una guida per le aziende che stanno valutando le opzioni di acquisto. Forrester classifica in modo obiettivo le soluzioni tecnologiche per mostrare le prestazioni dell’offerta, la strategia e la presenza sul mercato, valutando i vendor e i loro prodotti in base a una serie di criteri precisi. I potenziali clienti hanno a disposizione un confronto dei diversi vendor indipendente e attraverso una serie di metriche.

Secondo il rapporto Forrester, "Kaspersky offre una soluzione CWS versatile e tecnologicamente efficace. La soluzione offre funzionalità complete di user management, un solido supporto guest OS level e dispone di un'efficace policy di ripristino rispetto agli standard sempre più rigidi". Il rapporto ha inoltre osservato che la soluzione fornisce "una delle più forti capacità di protezione della memoria e di monitoraggio dell'integrità dei file tra i vendor presi in esame in questo Wave".

"Siamo lieti di essere stati nominati Strong Performer nella valutazione del Forrester Wave CWS. Ricevere questo riconoscimento conferma che i nostri sforzi vanno nella giusta direzione. Forrester Wave ha anche assegnato il punteggio più alto possibile ai piani di Kaspersky di sviluppare API control per IaaS e PaaS, il che si allinea con la nostra priorità di continuare lo sviluppo del prodotto per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e partner. Ad esempio, nel prossimo aggiornamento del prodotto, abbiamo in programma di espandere le funzioni di protezione per Linux, oltre che di aumentare le capacità di gestione dei data center e dei fornitori di servizi gestiti", ha dichiarato Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing di Kaspersky.

Kaspersky Hybrid Cloud Security è stata lanciata nel 2018 per fornire ai clienti una combinazione di tecnologie di protezione e visibilità per la virtualizzazione, gli ambienti cloud privati e pubblici. La soluzione offre diversi livelli di protezione, tra cui la behavior detection, la prevenzione degli exploit e l'anti-ransomware, oltre a vari controlli di sicurezza per garantire la sicurezza dei dati e dei carichi di lavoro in-the-cloud. Non meno importante è la perfetta orchestrazione attraverso la singola console, per gestire la sicurezza dell'intero ambiente cloud.

Il report completo è consultabile al seguente sito web. Maggiori informazioni sul Kaspersky Hybrid Cloud Security sono disponibili al seguente link.

