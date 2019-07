Tra i premiati della serata: Corrado Passera, Annamaria Bernardini de Pace e le società Polifarma e ing. Enea Mattei

Milano, 2 luglio 2019 - Grande successo per la serata dei LE FONTI AWARDS®, tenutasi lo scorso giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte, con il patrocinio della Commissione Europea.

Milano, 2 luglio 2019 - La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento, condotto da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, e Antonello Piroso, giornalista e conduttore TV.

La serata di gala si è aperta con un Faccia a Faccia tra Alan Friedman, Giornalista e Anchor Le Fonti TV, e Corrado Passera, CEO di Illimity Bank, dal titolo “Banche e Imprese: prospettive per il prossimo futuro”. A questo link il video del Faccia a Faccia https://www.youtube.com/watch?v=itpmq9MeIKk

Ad essere premiate sono state le eccellenze nel mondo banking & finance, legal e nell’innovazione:

CATEGORIA BANKING AND FINANCE

A ricevere il premio come CEO dell’Anno Banking è stato Corrado Passera (Illimity Bank)

Annamaria Bernardini de Pace (Studio Legale Bernardini de Pace) trionfa come Avvocato dell’Anno Diritto di Famiglia

CATEGORIA SPECIALE 100 YEARS AWARD

Vince il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Digital Health, la società Polifarma mentre il titolo di Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Energy Saving va a Ing. Enea Mattei.

Le Imprese a ricevere il riconoscimento durante la cerimonia sono state:

CATEGORIA HEALTH & PHARMA

Nacatur International si è distinta come Eccellenza dell’Anno Settore Sanitario-Ospedaliero mentre ELITechGroup ha vinto il titolo di Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Diagnostica Molecolare. Si è proseguito con l’assegnazione del premio come Direzione Legale dell’Anno Pharma per la società AstraZeneca e CEO dell'Anno Innovazione Pharma per Giuseppe Maduri (Astellas Pharma).

CATEGORIA INNOVAZIONE

Primo premiato della categoria Stara Glass che si è aggiudicato il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Mercato del Vetro. A seguire Omas ha ritirato il trofeo Eccellenza dell’Anno Lavorazione di Lamiere, il Gruppo PerMare è stato premiato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Cantieristica Navale mentre SMR ha ottenuto il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Progettazioni Industriali. Visirun si è distinta come Eccellenza dell'Anno Innovazione Gestione di Flotte Aziendali mentre il premio come CFO dell'Anno Digital Innovation è andato a Gino Falvo (Lepida).

CATEGORIA CONSULENZA

A trionfare nella categoria è stato OM Group per essere l’Eccellenza dell’Anno Progettazione del Marketing Operativo, a seguire R-Everse ha ritirato il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Recruiting collaborativo. Vittoria anche per Cafasso & Figli per essere l’Eccellenza dell'Anno Gestione e Organizzazione Aziendale.

CATEGORIA INSURANCE

Cnp Unicredit Vita ha ritirato il premio come Eccellenza dell'Anno Insurance Ramo Vita.

CATEGORIA FINANCIAL ADVISORS' CHOICE

BNP Paribas Asset Management e Franklin Templeton hanno rispettivamente meritato i titoli come Società di Gestione dell’Anno Istituzionali e Società di Gestione dell’Anno Obbligazionario.

CATEGORIA BANKING & FINANCE

Illimity Bank ha vinto come Eccellenza dell'Anno Banking Innovazione, Albatros Asset Management invece è spiccata come Eccellenza dell’Anno Investimenti Immobiliari Fast Growing. Il premio come Eccellenza Innovativa dell’Anno Trasparenza e Crescita Leasing è andato a Alba Leasing.

Nella categoria Studi E Boutique Legali e Professionali si sono distinti:

CATEGORIA DIRITTO SPORTIVO

Il riconoscimento come Avvocato dell’Anno Diritto Sportivo è andato a Huberto Germani (Studio Legale HMGLEX).

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Arbitrati è stato assegnato a 4 Legal Studio Legale, lo Studio Legale Carissimi si è meritato il titolo come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Ambientale. Il premio ad personam come Avvocato dell'Anno Diritto Amministrativo dell'Ambiente è andato a Fabio Angelini (Studio Legale Associato Publius Angelini & Partners). Vittoria anche per lo Studio Legale Brugnoletti & Associati e lo Studio Legale del Giudice & Lombardi che si sono meritati rispettivamente i titoli come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Contrattualistica Pubblica e Team Legale dell'Anno Contrattualistica Pubblica. La cerimonia è dunque proseguita con l’assegnazione dei premi a Studio Legale AOR Avvocati in qualità di Boutique di Eccellenza dell'Anno Consulenza Diritto Amministrativo; Studio Ferrari che ha trionfato come Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Amministrativo; Carlo Malinconico (Studio Legale Malinconico) che ha vinto per essere l’Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza Diritto Amministrativo e lo

Studio Legale B&C Barcati-Carnielli & Partners premiato come Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Marittimo & dei Trasporti. Grande successo anche per lo Fidanzia Gigliola Studio Legale che ha vinto come Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Amministrativo Edilizia & Urbanistica; lo Studio Legale Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia giudicato Studio dell’Anno Concorsi Pubblici e Giuliano Di Pardo (Studio Legale Di Pardo) che si è distinto come Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Appalti Pubblici.

CATEGORIA CORPORATE

BM&A Studio Legale Associato ha ottenuto il riconoscimento come Boutique di Eccellenza dell'Anno Digital & Technology Corporate; il titolo di Avvocato dell'Anno Corporate Governance è stato consegnato a Romina Guglielmetti (STARCLEX Studio Legale Associato Guglielmetti) mentre quello come Managing Partner dell'Anno Studio Legale Internazionale a Giampaolo Salsi (Studio Legale Associato K&L Gates).

CATEGORIA ENERGY

Nella categoria si sono distinti AMTF Avvocati e L&B Partners Avvocati Associati come Boutique di Eccellenza dell'Anno Energy e Studio dell'Anno Fonti Rinnovabili.

CATEGORIA FISCALITA'

A TALEA Tax Legal Advisory è stato conferito il premio come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Passaggio Generazionale, allo Studio Legale Lucarella è andato il titolo di Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Tributario ed a Studio Savino quello come Studio Professionale dell'Anno Consulenza Tributaria. Il premio come Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Tributaria è stato vinto da Antonio De Luca (DeaLaw), mentre quello come Studio dell'Anno International Tax da Andersen Tax & Legal.

CATEGORIA BANKING & FINANCE

A trionfare nella categoria sono stati Savio & Partners per essere Boutique d’Eccellenza dell’Anno Consulenza Finanziaria; Tebano Corvucci Avvocati Associati come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Penale dell'Economia e lo Studio Legale RCCD come Studio dell’Anno Ristrutturazioni del Debito. A Alessandra Calabrò (Studio Legale Calabrò) è invece spettato il premio come Avvocato dell'Anno Diritto Bancario Ristrutturazione del Credito.

CATEGORIA DIRITTO INTERNAZIONALE

Fabio Maggesi (MEPLaw) ha ricevuto il premio come Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza Diritto Internazionale

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Lo Studio Legale Fasano ha vinto come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Sindacale

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Vittoria per Riccio Griffo & Partners come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Commerciale; per lo Studio Legale Carrozza, che ha vinto come Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Commerciale e per

Ceccon & Associati, che si è distinto come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto Commerciale Internazionale.

CATEGORIA CONTENZIOSO

Primo premiato della categoria, lo Studio Legale Iocca Chiappetta come Boutique di Eccellenza dell'Anno Contenzioso Postale e a seguire V.A.C.S. Studio Legale Associato per essere Boutique d’Eccellenza dell’Anno Consulenza & Contenzioso Real Estate.

CATEGORIA DIRITTO DI FAMIGLIA

Studio Legale Grolla ha trionfato come Boutique d’Eccellenza dell’Anno Diritto di Famiglia.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

