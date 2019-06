FIFA Women’s World Cup: la Nazionale rosa vince anche sulla lavagna dei bookmakers

(Roma, 14 giugno 2019) - Dopo il boom di spettatori all’esordio contro l’Australia, arrivano anche i dati sulle scommesse a dimostrare il supporto attivo dei tifosi e degli sportivi italiani, che puntano sul successo di Gama & Co.

Roma, 14 giugno 2019 – Tra poche ore la Nazionale Italiana di Calcio Femminile scende in campo per affrontare la Giamaica e chiudere la seconda giornata del Gruppo C della FIFA Women’s World Cup, dopo che l’Australia ha vinto ieri 3-2 contro la favorita Brasile. Sulla carta, dopo i primi tre punti ottenuti grazie alla doppietta della Bonansea contro l’Australia, l’undici capitanato da Sara Gama potrebbe già ipotecare la qualificazione agli ottavi: al momento, infatti, Planetwin365 vede l’Italia in testa al girone (quota 1,72), davanti al Brasile che passa da 1,80 a 3,20, all’Australia che sale da 5,50 a 4,90 e alla Giamaica che sprofonda a quota 451,00. Ma il gol più importante la Nazionale rosa lo ha segnato già all’esordio contro l’Australia, con 3,5 milioni e mezzo di spettatori in totale a tifare Italia e il 18,5% di share su Rai2. A questo dato si aggiunge il rilevamento degli analisti di Planetwin365, che hanno calcolato la raccolta delle scommesse su Australia – Italia, comparandola con Italia – Bosnia (turno di qualificazione ai prossimi Europei): la partita dello Stade du Hainaut di Valenciennes ha raccolto il 20% di quanto scommesso sulla compagine maschile. Un dato che, paragonato ad altre competizioni internazionali, equivale a una partita di Champions League.

“È un dato che pesa molto più di quanto vale – commenta Francesco Gaziano, Chief Marketing Officer di SKS365, proprietaria del brand Planetwin365 – Perché è la concretizzazione del fatto che il calcio femminile, anche trainato da questo Mondiale, non è più solo un fenomeno mediatico, ma una realtà su cui la gente crede e punta. Non possiamo certo parlare dei numeri che rileviamo sul calcio maschile, se volessimo fare una proporzione potremmo equiparare la raccolta di Australia – Italia a una gara non troppo blasonata di Champions, ma si tratta comunque di un incremento notevole e senza precedenti rispetto al passato.” Intanto anche Planetwin365 ha deciso di premiare il supporto dei tifosi e dare fiducia alla Nazionale del CT Bertolini con una quota speciale che paga ben 7,00 volte la posta se sarà la Bonansea, autrice della doppietta contro l’Australia, a sbloccare la partita contro la Giamaica.

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

