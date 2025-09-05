Romagnoli al centro della Lazio

Il difensore torna dopo la squalifica: Sarri punta su di lui per blindare la difesa aspettando il rinnovo fino al 2030

Luigi Salomone Giornalista per passione, Lazio, pollo arrosto con tante patate al forno, tradizione Roma Nord Ponte Milvio, Gesù e Maria al Fleming Vai al blog

05 settembre 2025 a

a

a

Riecco il capitano morale della squadra, leader di un gruppo che non si vuole arrendere alle avversità di un’estate tormentata. Alessio Romagnoli si riprende la Lazio dopo aver scontato i due turni di squalifica rimediati nell’ultimo turno contro il Lecce. Una reazione scomposta con un assistente negli ultimi secondi di quella sfida che ha segnato l’esclusione dalle coppe della sua squadra dopo otto partecipazioni consecutive. Sembrava l’ultimo atto di un lungo amore, 124 partite e sette reti con l’aquila sul petto e quella maglia a lungo inseguita nei suoi sogni da bambino e, invece, il ritorno di Sarri più il blocco del mercato hanno riaperto i giochi. Il tecnico lo considera uno dei suoi pretoriani, non appena ha firmato il nuovo contratto con la Lazio ha chiesto subito la conferma di Romagnoli. Il centrale biancoceleste, nonostante qualche dissapore con la proprietà per un rinnovo promesso e mai perfezionato, ha accettato di rimanere e adesso aspetta gennaio per chiarire la sua situazione contrattuale col prolungamento fino al 2030. Ma, soldi a parte, il suo rientro è fondamentale per il tecnico toscano che sta cercando l’equilibrio migliore per la sua difesa dopo le sbandate del girone di ritorno della passata stagione (ha incassato alla fine ben 49 reti). Certo, Provstgaard è stato bravo, si è dimostrato affidabile e soprattutto una risorsa importante da sfruttare in futuro (è stato pagato solo quattro milioni grazie all’intuizione del ds Fabiani) ma a Reggio Emilia tra nove giorni ci sarà Romagnoli a dirigere le operazioni lì dietro. Un tassello importante anche in vista del derby della settimana successiva. E Alessio, tra l’altro, è reduce dalla rete della sfida di aprile che solo per merito della prodezza di Soulé non valse la vittoria contro la Roma. Ora è il momento di rientrare, la Lazio ritrova il leader della sua difesa.

Intanto dal campo arrivano buone notizie per Sarri che sta cominciando a preparare la prossima sfida di Reggio Emilia. Isaksen ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo mentre Vecino da oggi sarà aggregato con lui per verificare i suoi miglioramenti. Restano fuori Patric e Gigot, quest’ultimo uscito dalla lista per il campionato per il grave problema alla caviglia insieme con Basic escluso dai giocatori schierabili insieme col difensore francese. Al campo non si è visto Nuno Tavares convocato dalla nazionale portoghese dopo l’infortunio di Diogo Dalot: il terzino sarà impegnato domani contro l’Armenia e martedì in Ungheria.

Infine dei quattromila abbonati (su 29.000 totali), alcuni avevano diritto al cambio posto dal settore Sud occupato nel derby dai tifosi della Roma altri con gli abbonamenti riservati ai ragazzi, circa tremila si sono garantiti un posto all’Olimpico per la sfida del 21 settembre alle 12.30. Da oggi alle 16 parte la vendita libera dei biglietti riservati a tifosi laziali nelle tribune, nella Tevere è obbligatoria la tessera del tifoso.

