Bentornata Lazio, Taty show: Sarri sorride

Poker al Verona, due assist dell'argentino per i gol di Guendouzi e Zaccagni poi ritrova le rete. Sigillo Dia

01 settembre 2025

Riecco la Lazio, bentornata nel mondo del calcio. Cala il poker contro il Verona e si riprende l’Olimpico dopo 203 giorni di digiuno. Una squadra sarriana che regala spettacolo e quattro reti grazie allo show di di Castellanos, due assist per le reti di Guendouzi e Zaccagni e sigillo di testa al tramonto di un primo tempo con i fiocchi. Nel finale poi si sblocca anche Dia per la festa di uno stadio ritrovato.

Sarri ne cambia due rispetto alla pessima prestazione di Como: dentro Marusic e Rovella al posto di Lazzari e Cataldi, per il resto fiducia a quelli provati durante l’estate con Cancellieri accanto a Castellanos e Zaccagni. A proposito del capitano, gioca nonostante la febbre di isabato che ne aveva messo in dubbio la presenza. Zanetti presenta il miglior Verona possibile, peraltro reduce dal buon pareggio di Udine. Sarr guida le ripartenze gialloblu, da tenere d’occhio il fantasista brasiliano Giovane. L’ambiente è carico, quarantamila anime laziali che sostengono la squadra ma, com’era ampiamente prevedibile, piovono cori contro il presidente Lotito. Ovazione al nome di Sarri che torna all’Olimpico dopo 538 giorni: il pubblico lo vede come ancora di salvezza dopo un’estate tormentata.

Si parte e comincia lo show di Castellanos, ispirato come mai si era visto con la maglia biancoceleste. Sono passati appena tre minuti e il Taty fa diventare oro il lancio di Rovella confezionando l’assist per Guendouzi che trova subito la rete del vantaggio. Al 10’ sempre il centravanti argentino decide di rabona di mandare in porta Zaccagni. Una perla tecnica e un gol da applausi che fa stropicciare gli occhi ali presenti. Approccio giusto peccato che, nel cuore di un primo tempo dominato, la Lazio riesca a regalare un paio di occasioni al Verona per rientrare in partita. Sbaglia Dele Bashiru e, prima Harroui e poi Bernede (palo a Provedel battuto) falliscono l’appuntamento. A quel punto Castellanos, sempre lui, decide di chiudere l’ottimo primo tempo della squadra di Sarri segnando di testa sulla punizione di Rovella. Siamo 3-0 al 41’ e Taty ritrova il gol che manca dal 23 aprile. Si va al riposo col pubblico tutto in piedi a gridare il nome di Sarri.

Dopo l’intervallo Zanetti inserisce i neo acquisti Al Musrati, Bella Kotchap e Frese per dare più brio alla manovra offensiva. Il Verona ci prova con Serdar, Cancellieri spreca da ottima posizione poi anche i i cambi di Sarri nel cuore di una ripresa più equilibrata della prima frazione: fuori Tavares e Zaccagni (sfinito per la febbre), tocca a Luca Pellegrini e Pedro. Poi a 12 minuti dalla fine la meritata dose di applausi per Taty che lascia il campo a Dia (esce anche Dele Bashiru e si rivede Belahyane). I due nuovi entrati confezionano l’azione del poker: bella percussione del marocchino, appoggio nella porta veronese del senegalese. Finisce 4-0, la Lazio si mette alle spalle in periodo nero.



