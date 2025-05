Lazio, Baroni torna in bilico

Il club pronto a confermarlo ma gestione e modulo fanno discutere tifosi e critici

Ancora quattro partite per chiudere una stagione lunga e lacerante. Restano 360 minuti, le trasferte di Empoli e Milano contro l’Inter, gli impegni casalinghi con Juve e Lecce, poi il bilancio definitivo. Tutto può ancora accadere, la Lazio sogna il quarto posto e la Champions League ma potrebbe ritrovarsi anche fuori dalle coppe europee con un grave danno per le casse del club di Formello già sempre piuttosto vuote. È chiaro che il piazzamento finale fa tutta la differenza del mondo anche se l’idea di andare avanti con Baroni rinnovando il contratto fino al 2027 resta viva dalle parti di Formello. Prima della trasferta di Bergamo il ds Fabiani si era esposto con la squadra per dare maggiore forza al tecnico confermandogli la fiducia: operazione riuscita solo in parte. La grave eliminazione contro il Bodo nei quarti di Europa League ha fatto riemergere qualche dubbio che sarebbe alimentato da un eventuale uscita dalle coppe dopo anni di stabile presenza del club biancoceleste nei tornei europei. Oltretutto la gestione tecnica, spettacolare e divertente fino a dicembre, è diventata un boomerang nel 2025 quando la condizione fisica ha mollato molti degli interpreti principali del girone d’andata. Ci si sono messi gli infortuni (Tavares e Castellano su tutti), le liste sbagliate oltre all’insensata gestione del caso Pellegrini, a far scattare l’allarme sul futuro di Baroni. Un modulo troppo offensivo che da punto di forza e via via diventato un pericoloso difetto a cui non si è cercato di trovare un rimedio: questo è l’errore più grave. Il tecnico ha scelto di andare avanti per la sua strada, nessuna deroga a uno schema che ha ingigantito i limiti di una difesa esposta alle ripartenze avversarie. Ma adesso non si può più cambiare, restano quattro «roulette russe» e Baroni è ancora convinto di poter sparare il colpo giusto.