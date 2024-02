Crollo Lazio a Bergamo

Tris dell'Atalanta, Champions lontana e segnali preoccupanti dalla squadra

Altro che visita al centro sportivo di Formello del presidente Lotito per caricare la squadra, altro che le dichiarazioni del diesse Fabiani per ribadire l’inutilità di rinforzare la squadra, qui ci vuole l’elettrochoc. La Lazio si ritrova al nono posto dopo essere stata presa a pallonate dall’Atalanta, ora quarta, distante cinque punti dai biancocelesti. Il 3-1 finale è benevolo per un gruppo spento e demotivato con uomini simbolo ormai in declino (Luis Alberto e Felipe su tutti), Sarri sempre troppo legato a uno spartito che il gruppo non riesce più a interpretare. De Ketelaere, doppietta a parte, ha distrutto la difesa della Lazio che pure finora aveva tenuto Immobile & Co. a ridosso dei posti europei. Ma se i big non riemergono dal loro torpore e i nuovi (Isaksen e Castellanos soprattutto) non fanno qualcosa di meglio, ecco spiegata l’attuale posizione di classifica. Con gravi colpe di quelli che non hanno compreso gli stenti dei senatori pensando di poter arrivare a giugno riuscendo a centrare l’obiettivo Champions. Ora è difficile se non impossibile a meno di clamorose resurrezioni per di più con una società che non è mai brillata per decisionismo. All’orizzonte c’è sabato la trasferta di Cagliari prima di giocare contro il Bayern l’ottavo di una coppa che la prossima stagione la Lazio vedrà in tv.

Ma torniamo alla partita. La mossa di Gasperini di giocare senza prima punta manda in confusione Sarri che non trova rimedio. Pasalic, Miranchuk e De Ketelaere mandano in crisi la fascia destra biancoceleste. Primo tempo da libro degli orrori, 12-1 i tiri in porta a favore di un’Atalanta tonica e determinata. Solo dopo trenta secondi la Lazio impegna la difesa ospite ma Felipe Anderson si divora un’occasione solare facendosi anticipare da Carnesecchi. Poi è un monologo bergamasco, a segno prima Pasalic poco dopo il quarto d’ora con un’azione che è la fotografia esatta del momento laziale. De Ketalaere sfonda a destra e crossa, sponda di Scalvini, Pasalic può stoppare al centro dell’area di rigore e freddare Provedel senza che nessuno faccia nulla per evitare il gol. Solo e sempre Atalanta, il rigore a fine primo tempo per un ingenuo fallo di mano di Marusic è la logica conclusione del dominio dei padroni di casa. De Katelaere fa secco Provedel per il meritato 2-0 che indirizza in modo definitivo la sfida.

Nella ripresa subito due cambi per Sarri: dentro Pellegrini e Casale per Lazzari e Gila. Qualche segnale di risveglio ma nel complesso l’Atalanta gioca meglio e trova il tris con lo scatenato De Katelaere che irride tutta la difesa laziale (prima doppietta in Italia per l’attaccante belga). Entrano Scamacca, Hateboer poi Muriel, Toloi e nel recupero anche il giovane Mendicino (classe 2006 prodotto di una società che punta sul proprio vivaio a differenza della Lazio). Poco prima Immobile, entrato da poco insieme a Pedro e Vecino, si era guadagnato e aveva trasformato il rigore del 3-1 (199 gol in serie A). Finisce male, tutti in castigo, perdere ci sta in questo momento a Bergamo ma l’arrendevolezza mostrata dovrebbe far riflettere tutti. Soprattutto Sarri e Lotito.