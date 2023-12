Lazio, tutti i guai di Sarri

Immobile e Luis Alberto fuori almeno venti giorni e anche Romagnoli non recupera: il tecnico studia alternative

Il sorriso per la vittoria di Empoli è durato poco. La sfortuna stavolta ci ha messo lo zampino sotto forma di infortuni di Immobile e Luis Alberto che complicano i piani di Sarri per la sfida col Frosinone ma anche per un inizio di 2024 molto complicato tra campionato, Coppa Italia (possibile derby contro la Roma nei quarti l’11 gennaio) e Supercoppa in Arabia (semifinale quasi impossibile contro l’Inter capolista). I due malanni del leader tecnico della squadra, il Mago spagnolo, e di Ciro, punto di riferimento di un attacco spuntato, sono stati confermati dagli esami strumentali dopo lo stop durante la gara di Empoli, Più grave lo stiramento dell’attaccante che rischia di tornare solo dopo la prima metà del mese, da gestire quello di Luis Alberto alle prese con un fastidioso dolore al pube che nessuno vuole chiamare pubalgia.

I sostituti in rosa designati dal mercato dei due campioni della Lazio, finora hanno steccato: Castellanos ha segnato un solo gol seppure abbia dato qualche segnale di risveglio nelle ultime esibizioni. Tanto è vero che, dopo tanto tempo, nel post partita Sarri è tornato a prospettare come ipotesi quella, peraltro molto redditizia l’anno passato, di Felipe Anderson falso nove al centro dell’attacco con l’inserimento di Isaksen sulla fascia. Il Taty sarà venerdì sera al suo posto tra Zaccagni e Anderson ma è chiaro che, se steccasse ancora, la soluzione inventata da Sarri nello scorso campionato potrebbe tornare d’attualità.

Per non parlare del guaio di Luis Alberto e di un reparto che perderà Kamada in partenza col suo Giappone. Rovella è diffidato in campionato e Vecino, dopo la litigata di dicembre, è stato impiegato sempre meno (per fortuna che Guendouzi è diventato un punto fermo, il trascinatore della squadra). L’uruguaiano chiede più spazio, chissà che non possa finalmente essere impiegato con più continuità. Insomma a livello numerico servirebbe un rinforzo a centrocampo a meno che non si pensi di rilanciare Basic, poco gradito al tecnico. La società ribadisce la linea: acquisti solo se uscirà qualcuno, di certo l’emergenza è ancora relativa ma, già per la trasferta di Udine, potrebbe diventare difficile assortire la linea mediana.

Ieri, intanto, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Formello, nel mirino il derby regionale contro il Frosinone di venerdì. Romagnoli assente da oltre un mese, non si è allenato nemmeno ieri:<ET>la sua presenza è in forte dubbio (anche Casale non si è visto per un’influenza intestinale). Per la sfida contro l’ex romanista Di Francesco sono stati venduti oltre 7.000 biglietti (800 quelli riservati ai tifosi gialloblu), si conta di superare le 40.000 unità. Servirà la spinta dell’Olimpico contro una squadra giovane e in forma, Sarri studia le alternative dopo aver perso i suoi due senatori.