Lazio-Bayern-Monaco, caccia all'impresa impossibile

Sorteggio duro per i biancocelesti sperando che tra due mesi la squadra ritorni ai suoi livelli

Riecco la Juve di Germania, il Bayern Monaco che ha vinto 33 volte la Bundesliga e 6 Coppe dei Campioni/Champions, dominatore da decenni del calcio europeo, senza citare tutti gli altri successi nazionale ed Europei, una doppia sfida ingiocabile per un sorteggio che ha restituito con gli interessi alla Lazio la fortuna avuta la scorsa estate con un girone abbordabile, chiuso con merito al secondo posto.

Tant’è, bisogna guardare avanti sperando che, tra circa due mesi, la Lazio abbia abbandonato l’involuzione tecnico-tattica di questi mesi per presentarsi in condizioni accettabili al gran ballo contro una regina d’Europa. Non per passare il turno, i valori a questi livelli, sempre più raramente permettono sorprese eclatanti ma almeno per non sfigurare. Tre anni fa, per uno strano scherzo del destino ancora la corazzata bavarese, prese a pallonate all’Olimpico l’impaurita squadra di Inzaghi (1-4), al ritorno all’Allianz Arena un onorevole 2-1. Ecco, da quella doppia sfida la banda di Sarri, che nel frattempo deve ritrovare in campionato lo smalto della passata stagione, può trovare stimoli e speranze. Sbagliare poco e trovare accorgimenti tattici per limitare gli avversari provando interpretare lo spartito sarriano come qualche mese fa. E stavolta può contare sui tifosi, l’altra volta si giocò a porte chiuse per il post-Covid, per provare almeno a creare problemi al Bayern. Sono ottavi segnati sulla carta ma anche affascinanti per tanti giocatori biancocelesti che sembrano oggettivamente arrivati alla fine di un ciclo.

Ora solo campionato, supercoppa italiana, Coppa Italia quasi certamente con uno stimolante derby ai quarti, poi sullo sfondo il Bayern per tentare un’impresa impossibile che potrebbe però rivalutare una stagione finora molto deludente