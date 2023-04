Su Instagram le cantanti diventano star. Selena Gomez, Ariana Grande e Beyoncé prime della classe

Carlo Antini Parole e musica come ascisse e ordinate Vai al blog

Post, stories, reel e like. La musica si fa largo anche su Instagram. La polemica legata all’accordo sui diritti d’autore tra Meta e Siae dimostra che, sempre più spesso, i musicisti raggiungono il successo grazie soprattutto al tam tam sui social. Ma chi sono le popstar più seguite sulla piattaforma di Zuckerberg? La regina indiscussa è Selena Gomez, la prima donna a superare i 400 milioni di follower (408 milioni per la precisione). E pensare che, qualche tempo fa, aveva deciso di prendere una pausa dai social, considerati «una perdita di tempo». «Instagram era diventato il mio intero mondo ed era pericoloso - ha detto in un’intervista - A causa dei commenti cattivi degli hater ho sofferto d’ansia. Vedevo i social come una perdita di tempo». Poi, però, deve averci ripensato. Il suo account non presenta sorprese: selfie da popstar, lei che presenzia ad eventi, foto degli amici. Pubblica anche post politici su argomenti come i diritti delle donne. In seconda posizione troviamo un’altra bellezza del pop mondiale, Ariana Grande che arriva a 364 milioni di follower. Il suo account è ricco di foto di esibizioni, scatti e selfie con altre celebrità. Sul terzo gradino del podio c’è Beyoncé, la signora Jay-Z ha appena superato i 300 milioni di follower, arrivando a 304. E vanta un altro record: l’annuncio della sua gravidanza è stato tra i post più apprezzati della storia.

Per il primo uomo in classifica si scende in quarta posizione dove c’è Justin Bieber con i suoi 285 milioni di follower. Tra i post più apprezzati, quelli con la moglie e modella Haley. Quinta Taylor Swift, di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi tempi per le canzoni dell’album «Midnights». Pubblica molte foto dei suoi spettacoli, storie, scatti della sua vita personale e selfie, arrivando così a quota 253 milioni di fan. Bellezza e fiuto per gli affari anche in sesta posizione occupata da un’altra star di origini latino-americane: Jennifer Lopez. Tra i suoi impegni di attrice e musicista, si dà un bel da fare anche con il suo account Instagram che ha recentemente raggiunto i 240 milioni di follower. J.Lo condivide foto dietro le quinte, video e post per promuovere le sue canzoni e storie degli eventi a cui partecipa. Settima piazza per Nicki Minaj. Sul suo profilo si possono trovare tante foto dei suoi concerti, della sua vita personale e scatti con alcuni dei suoi fan che la seguono in 215 milioni. All’ottavo posto ancora una donna: Miley Cyrus ha un account Instagram classico, con selfie, scatti di servizi fotografici e concerti che le hanno fatto superare recentemente la soglia dei 200 milioni di follower (ora è a 203).

E in Italia che succede? Non è certo una sorpresa verificare che il musicista italiano più seguito su Instagram sia Fedez. Ex giudice di X Factor e provocatore televisivo, come abbiamo visto anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. I suoi oltre 14 milioni di follower dimostrano che essere il marito della regina delle influencer, Chiara Ferragni, deve certamente avergli insegnato qualche prezioso «trucco» del mestiere.