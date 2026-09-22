Amatrice, la Polizia presenta il primo Totem multimediale per gli studenti

Un Totem della Polizia per sensibilizzare i giovani alle tematiche sulla sicurezza.

Angela Barbieri 22 settembre 2026 a

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È stato presentato ieri al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amatrice, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico presso l’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne”, il primo Totem multimediale della Polizia di Stato dedicato agli studenti, per sensibilizzarli alle principali tematiche sulla sicurezza. Il progetto innovativo è stato fortemente voluto dal Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Il progetto è stato ideato dalla Polizia di Stato, condiviso con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e realizzato in collaborazione con la Rete Fondazioni ITS Italia.

Il Totem, come ha detto in Direttore dell'Ufficio Comunicazione della Polizia di Stato Domenico Cerbone, "utilizza tecnologia, interattività e gamification per avvicinare i ragazzi ai temi della sicurezza, della legalità e della cittadinanza digitale".

Attraverso un touchscreen e interagendo con Poliziotti avatar si potranno esplorare macroaree dedicate a sicurezza digitale, sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo, con un’attenzione particolare alla prevenzione della violenza di genere e all’educazione sentimentale anche online, attraverso schede informative, quiz e test interattivi.

Attraverso il Totem è possibile conoscere, tramite QRCode, l’app Youpol, per inviare anche in forma anonima segnalazioni e dialogare in tempo reale con le sale operative delle Questure, il CommissariatodiPSonline e navigare in un’area dedicata ai concorsi, con informazioni utili per accedere ai diversi ruoli della Polizia di Stato.

La piattaforma, fruibile anche attraverso le lavagne interattive multimediali (LIM) delle scuole, rappresenta uno strumento a disposizione dei docenti per favorire il dialogo e l’approfondimento in classe dei percorsi di educazione civica sui temi della legalità e della cittadinanza digitale.

Il Totem, collocato all’ingresso del Liceo Scientifico dell’Istituto “Sergio Marchionne”, resterà ad Amatrice a disposizione degli studenti. Altri totem saranno collocati in diversi istituti scolastici già individuati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e il progetto sarà esteso poi a tutto il territorio nazionale.

Con il progetto Totem la Polizia di Stato ha scelto di un moderno strumento per comunicare con i giovani, attraverso un linguaggio semplice e diretto e trasformando la tecnologia in uno spazio di conoscenza, consapevolezza e partecipazione.

Alla manifestazione era presente anche l’Ispettore Truck, il nuovissimo truck della Polizia Postale che da Amatrice inaugura la XIV edizione della campagna educativa itinerante “Una vita da social”, dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei pericoli connessi all’utilizzo della rete, delle nuove tecnologie e dei rischi derivanti da un utilizzo non consapevole dell’intelligenza artificiale.