Indagato per aver sparato al ladro, il legale: "È distrutto, gli è caduto il mondo addosso"

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Luigi Frasca 21 settembre 2026 a

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Una sorta di nuovo "caso Roggero" quaello di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. I fatti. Alle 2 di notte tra sabato e domenica scorsi il proprietario di una cascina, Roberto Mollo, 35enne autotrasportatore del luogo, ha sentito dei rumori provenire dall'esterno ed è uscito sul balcone al primo piano sorprendendo nel cortile un gruppo di 4-5 persone che si erano introdotte nella sua proprietà. A quel punto ha esploso un colpo da arma da fuoco con una pistola semiautomatica, regolarmente detenuta, raggiungendo un 35enne albanese, Gjovalin Lazri, rimasto ucciso. La vittima, residente a Torino e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stata identificata dai carabinieri di Bra e Cuneo che indagano sul caso sotto il coordinamento della Procura di Asti. Secondo quanto ricostruito, intorno Il proprietario ha poi chiamato i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare.

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L'autotrasportatore è indagato per omicidio ma al momento non risulta che nei suoi confronti siano stati assunti provvedimenti e a quanto si è appreso verrà sentito nei prossimi giorni. Nelle prossime ore verrà disposta l'autopsia e con tutta probabilità verrà nominato un perito balistico per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

"Ieri sono stato tutto il giorno con lui e questa mattina la prima telefonata che ho fatto l'ho fatta a lui", sottolinea all'Adnkronos l'avvocato dell'indagato, Piermario Morra. Il legale spiega che il suo assistito "è un ragazzo perbene, famiglia, lavoro, amici, e ora è distrutto, ha una certa sensibilità ed ora è completamente avvolto dal dolore. Gli è caduto il mondo addosso".