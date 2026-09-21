Chico Forti ha ottenuto semilibertà. La svolta dopo 26 anni: in cella solo di notte

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Redazione web 21 settembre 2026 a

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Può uscire dal carcere Chico Forti, anche se limitatamente alle ore diurne. Ha ottenuto la semilibertà l'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente e sulla cui sentenza ci sono enormi dubbi. Lo ha deciso oggi il Tribunale di sorveglianza che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali di Forti.

Forti potrà uscire dal carcere veronese di Montorio per poi farvi ritorno solo per la notte. L'anno scorso i difensori di Forti avevano avanzato richiesta di libertà condizionata che fu respinta, per "mancato ravvedimento e risarcimento" anche dalla Cassazione. Oggi la svolta che apre le porte del carcere a Chico Forti il cui rientro in Italia è stato un capolavoro diplomatico del governo Meloni.