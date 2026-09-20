Roma, controlli della polizia a Trastevere: sanzioni da 45 mila euro

20 settembre 2026 a

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Controlli della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone della movida e in particolare a Trastevere. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno effettuato verifiche in oltre 50 locali, tra ristoranti, pub e laboratori alimentari di vicinato. Numerose le irregolarità riscontrate sul fronte delle occupazioni di suolo pubblico. Tavoli, sedie e pedane erano collocati, in diversi casi, oltre gli spazi autorizzati, arrivando anche a occupare il lato opposto della strada rispetto al locale e a interferire con il regolare passaggio. Complessivamente, sono stati accertati circa 200 metri quadrati di occupazioni abusive.

Nel corso dei controlli sono state rilevate anche situazioni di disturbo legate alla diffusione della musica ad alto volume, diverse irregolarità sotto il profilo del decoro urbano, tra cui violazioni legate a insegne luminose improvvisate, attrezzature e oggetti vari collocati irregolarmente sul suolo pubblico o sulle facciate degli edifici. Verifiche specifiche hanno riguardato anche le condizioni igienico-sanitarie. All'interno di alcune cucine sono state riscontrate carenze nelle condizioni di pulizia e modalità non corrette di conservazione degli alimenti, con conseguenti contestazioni e segnalazioni alla Asl competente. Nel complesso sono state accertate violazioni per un importo superiore a 45mila euro di sanzioni. Per una delle attività è stata inoltre disposta la chiusura per cinque giorni, per occupazione di suolo pubblico completamente abusiva.