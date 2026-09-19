Prof aggredita, acquisiti i dati cellulare del 13enne. Si indaga su possibili istigatori

19 settembre 2026 a

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Dopo l'aggressione avvenuta ieri nella scuola media "Giovanni Verga" di Centocelle, dove un alunno di 13 anni ha accoltellato tre volte la professoressa Isabella Marsilio utilizzando un coltello con 20 centimetri di lama, i Carabinieri hanno compiuto sul cellulare dell'aggressore e su quello di sua madre una perquisizione informatica. Ottenuta copia forense dei dispositivi, dove erano state registrate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli, gli investigatori puntano ora a ricostruire i contatti del minorenne e a verificare se qualcuno possa averlo istigato.

Al vaglio anche il suo profilo social, seguito da quattro contatti. Prima di accoltellare la professoressa, l'adolescente aveva avvito una diretta social. Anche se il 13enne non è imputabile, i Pm apriranno formalmente un fascicolo di indagine, probabilmente per il reato di lesioni, mentre per il giovane saranno valutate le misure rieducative, come l'affidamento ai servizi sociali e l'eventuale collocamento in una comunità.