Bollo auto, il commissario Ue all'economia dà ragione a Giorgetti: "C'è margine nella gestione dei fondi europei"

19 settembre 2026 a

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Sui fondi provenienti dai prestiti che finanziano il Pnrr gli Stati membri hanno "un certo margine" nella gestione della liquidità. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, oggi in conferenza stampa al termine dell'Ecofin informale a Dublino, confermando sostanzialmente quanto detto ieri dal ministro Giancarlo Giorgetti. Il titolare dell'Economia aveva già spiegato che i fondi provenienti dai risparmi realizzati impiegando i prestiti della Recovery and Resilience Facility possono legittimamente essere utilizzati per coprire l'esenzione per il 2027 dal bollo per auto di piccola cilindrata e motocicli.

La Recovery and Resilience Facility, ha risposto Dombrovskis a chi gli chiedeva conferma di quanto detto dal ministro, è "uno strumento basato sulle prestazioni, non uno strumento basato sui costi [...] C'è probabilmente un certo margine in termini di gestione della liquidità in questo piano. Non è uno strumento basato sui costi, è uno strumento basato sulle prestazioni".