Meteo, Giuliacci: "Ondata di fresco". Le previsioni per il weekend e oltre
Weekend ancora caratterizzato da qualche rovescio temporalesco mentre le temperature vanno gradualmente abbassandosi. Secondo le ultime previsioni meteo di Mario Giuliacci, sabato 19 settembre sono attesi temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Domenica, invece, qualche rovescio interesserà ancora Abruzzo, Molise e le regioni meridionali.
Sul fronte delle temperature, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci, viene confermata l’ondata di fresco, destinata a intensificarsi tra il 22 e il 25 settembre. In quei giorni le temperature caleranno di 4-5 gradi su gran parte dell’Italia, con un calo particolarmente marcato sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali.