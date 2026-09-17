Roma, da solo a casa precipita dal balcone. Grave un bimbo di 5 anni

17 settembre 2026 a

a

a

Si trovava a casa da solo, nella sua abitazione a Montelanico (Roma), il bambino di cinque anni che oggi è tragicamente caduto dal balcone. Soccorso da alcuni passanti dopo un volo di circa dieci metri, il piccolo è stato trasportato con elisoccorso al policlinico Gemelli e ora è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Colleferro, che stanno indagando sull'accaduto. Al momento del fatto, il papà - un cittadino colombiano - era uscito con l'altra figlia per sbrigare delle commissioni. Ora l'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali.