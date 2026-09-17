Busta con proiettile e minacce a Valditara. Solidarietà di Meloni e della maggioranza

Gianni Di Capua 17 settembre 2026 a

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Gravi minacce frutto di un clima d'odio ormai insostenibile. Una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nelle scorse settimane presso la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito, indirizzata al ministro Giuseppe Valditara. Sull'episodio intimidatorio è stata presentata formale denuncia agli organi di polizia, che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso per risalire ai responsabili.

L'accaduto ha raccolto l'immediata condanna e la solidarietà delle istituzioni. "Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell'ordine per fare piena luce sull'accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche", scrive suia social la premier Giorgia Meloni.

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Tra i primi interventi, quello del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso vicinanza al collega: "Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso. Mando un abbraccio a Giuseppe, sono certo che non si farà intimidire".

"Piena solidarietà e vicinanza a Giuseppe Valditara per le gravissime minacce ricevute. Un Ministro della Lega che in questi anni ha rimesso al centro la scuola, gli studenti e chi ogni giorno ci lavora, arrivando a rinnovare tre contratti del comparto Scuola in una sola legislatura. Nessuna minaccia e nessuna intimidazione fermeranno il suo lavoro. Avanti, Giuseppe!", scrive in un post sui social il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica: "Al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie, desidero rivolgere la mia piena e convinta solidarieta', con l'auspicio che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti".

"Rivolgo la mia piena solidarietà al ministro Giuseppe Valditara e alla sua famiglia per le gravi minacce ricevute. L'intimidazione e la violenza, in qualunque forma si manifestino, vanno condannate con fermezza. Non può esserci spazio per chi semina odio", fa sapere il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.