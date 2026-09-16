Meteo weekend, maltempo e temporali in arrivo. Dove colpiranno

16 settembre 2026 a

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Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare conferma un peggioramento del clima a partire dal fine settimana. Per venerdì 18 settembre, infatti, sono previste piogge e temporali diffusi al Nord, in estensione alle zone interne del Centro, in Sardegna (pomeriggio/sera) e a gran parte del Sud, con temperature in forte calo sulle Alpi, in Umbria e tra Campania e Basilicata, venti moderati occidentali e mari mossi. Sabato proseguirà l'instabilità al Centro-Sud con rovesci diffusi e ampie schiarite al Nord, in generale esaurimento serale salvo sui litorali adriatici centro-meridionali, basso Lazio e alta Campania. Nel fine settimana, domenica 20 settembre, tornerà invece il bel tempo al Nord, mentre residui temporali colpiranno il Centro-Sud (più intensi su Calabria ionica e Sicilia centro-occidentale) prima di ampi rasserenamenti serali; infine, lunedì 21 e martedì 22 la nuvolosità tornerà ad aumentare portando nuove piogge su Appennini, Centro adriatico, Sud e Sicilia.