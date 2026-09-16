La Festa de Il Tempo il 23 e 24 settembre: Meloni, Salvini, la nobel Machado, Gianni Letta e tanti altri

Il confronto tra politici, economisti e imprese Vi aspettiamo a Piazza Colonna. Ecco come partecipare

16 settembre 2026 a

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Il Tempo celebra la sua storia e in una due giorni, il 23 e il 24 settembre, a Palazzo Wedekind metterà attorno al tavolo politica, economia e attualità. Sarà anche un’occasione per presentare importanti novità grafiche del giornale per rinnovare il legame che lega il quotidiano alla città. Politici di maggioranza e opposizione, rappresentanti di governo ed istituzioni, manager e presidenti di associazioni di rappresentanza porteranno il loro contributo sull’attualità, sulle riforme, sulla centralità dell’Italia nell’attuale contesto geopolitico e sui dossier economici più importanti.

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Tra i protagonisti, intervistati dal direttore Daniele Capezzone, la premier Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. I saluti arriveranno dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Poi gli interventi a seguire: Alessandro Bertoldi (direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman), Luigi Di Gregorio (docente Scienze Politiche) e ancora Stefano Lucchini di Intesa Sanpaolo ma anche Gianni Letta e Andrea Stroppa. Ci saranno i saluti del direttore di Libero, Alessandro Sallusti e della presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo.

Dopo lo spazio dedicato alle imprese: Eni, Enel, Renexia e Fs, Capezzone modererà la tavola rotonda con Stefania Craxi, Francesco Filini e Stefano Folli. Tra gli ospiti del secondo giorno Federico Palmaroli (Osho), il sindaco Roberto Gualtieri, Luigi Bisignani, Giuseppe Cruciani, Sara Kelany, Grover Norquist, Andrea Venanzoni, la nobel Maria Corina Machado, Fabio Vaccarono, il direttore de il Giornale Tommaso Cerno, il presidente della Commissione Covid Marco Lisei.

Infine la tavola rotonda con Paolo Reboani, Mariano Bella (Confcommercio) e Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia).