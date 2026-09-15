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Incidente in barca a Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Quirino

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Il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l'incidente tra un taxi acqueo e un barchino avvenuto nel canale di Tessera, è stato ritrovato stamattina nelle acque della laguna. Nello stesso sinistro aveva perso la vita anche il marito Sean Michieli, un 25enne di Burano, deceduto poi all'ospedale dell'Angelo di Mestre.

 "Una tragedia che lascia senza parole" ha scritto suoi profili social Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, postando una immagine della donna.

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