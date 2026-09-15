Incidente in barca a Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Quirino
Il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l'incidente tra un taxi acqueo e un barchino avvenuto nel canale di Tessera, è stato ritrovato stamattina nelle acque della laguna. Nello stesso sinistro aveva perso la vita anche il marito Sean Michieli, un 25enne di Burano, deceduto poi all'ospedale dell'Angelo di Mestre.
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Incidente nautico a Venezia: un morto e una donna dispersa
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