Incidente in barca a Venezia, ritrovato il corpo di Gabriella Quirino

15 settembre 2026 a

a

a

Il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa dopo l'incidente tra un taxi acqueo e un barchino avvenuto nel canale di Tessera, è stato ritrovato stamattina nelle acque della laguna. Nello stesso sinistro aveva perso la vita anche il marito Sean Michieli, un 25enne di Burano, deceduto poi all'ospedale dell'Angelo di Mestre.