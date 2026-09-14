Famiglia nel bosco, breve ritorno a casa dei bambini prima dell'inizio scolastico

14 settembre 2026 a

a

a

Una settimana importante per la "Famiglia nel bosco". Dopo 10 mesi, i bambini faranno ritorno nella casa Palmoli, sia pure per poche ore, prima dell'inizio della scuola. I due gemelli frequenteranno la seconda elementare, mentre la sorella maggiore la quarta. I tre dovrebbero essere accolti in una scuola pubblica a Vasto, dove vivono dallo scorso 20 novembre.

Ok del Tribunale al reinserimento guidato, ma i genitori chiedono i figli subito

Un momento molto atteso su cui Simone Pillon, legale dei coniugi Catherine e Nathan Trevallion, ha chiesto discrezione: "È intenzione dei genitori mantenere e chiedere il massimo riserbo circa gli impegni di questa settimana dei bambini, per evitare di aggiungere stress a stress. Per questa ragione invitiamo gli organi di stampa a evitare ogni ricerca, inseguimento, ripresa di ciò che i piccoli e i loro familiari faranno in questi giorni".

Famiglia nel bosco, procedimento disciplinare contro l'assistente sociale: ecco perché

Giorni addietro l'avvocato aveva depositato il proprio reclamo alla Corte di Appello contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, richiedendo l'immediato rientro in famiglia dei piccoli e l'ammissione del progetto educativo di homeschooling, supportato da dettagliati programmi e affidato ai due insegnanti messi a disposizione dal Comune.