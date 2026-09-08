Famiglia nel bosco, procedimento disciplinare contro l'assistente sociale: ecco perché

08 settembre 2026 a

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L'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Veruska D'Angelo, l'assistente sociale che sta seguendo il caso della famiglia anglo-australiana di Palmoli (Chieti), conosciuta come 'famiglia del bosco'. All'assistente vengono contestate diverse violazioni al codice deontologico. Due le segnalazioni che hanno fatto partire il procedimento: una dei vertici dell'Ordine volta ad accertare la correttezza nell'esercizio della professione e un'altra depositata dagli ex legali dei genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

Secondo l'esposto, sul caso della famiglia che viveva in un casolare isolato, con i 3 figli minori separati dai genitori dal 20 novembre, l'assistente non sarebbe stata imparziale esprimendo giudizi sul modello educativo e non avrebbe rispettato alcuni principi deontologici relativi alla riservatezza e alla gestione della relazione professionale. L'assistente potrà presentare delle deduzioni alle contestazioni che le sono rivolte.

Una nuova assistente sociale incontrerà domani i coniugi in vista del progressivo rientro dei bambini. A confermare che è arrivata la convocazione è il legale della coppia, l'avvocato Simone Pillon. L'incontro si terrà nella giornata di domani. Secondo quanto riportato sarà Giuseppina Tittaferrante l'assistente sociale che sostituirà D'Angelo.

"Non amo il giustizialismo e, nonostante abbia espresso una opinione dissenziente rispetto all'operato del servizio sociale, non imputo malafede né approvo l'avvio di procedimenti disciplinari di nessun tipo. Dunque l'augurio è che la dottoressa D'Angelo possa lavorare serenamente", dice a LaSalute di LaPresse il consulente di parte della 'famiglia del bosco', lo psichiatra Tonino Cantelmi. "Questo non vuol dire che il mio giudizio sull'operato e sulle competenze messe in campo in questa vicenda sia cambiato", aggiunge lo psichiatra specializzato in neurosviluppo, professore dell'Università Gregoriana.