Bergamo, nigeriano barricato per ore sul tetto crea il panico: arrestato

13 settembre 2026 a

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Ore di paura a Bergamo. Si è concluso con l'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale l'intervento della polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri in via Paleocapa. Un cittadino nigeriano classe 1993, dopo aver aggredito e minacciato gli agenti, si è barricato sul tetto di un'abitazione disabitata. Le Volanti, arrivate sul posto a seguito di una segnalazione, hanno individuato il 33enne, regolare sul territorio, il quale, da subito insofferente al controllo, ha aggredito e minacciato i poliziotti per poi barricarsi sul tetto di un edificio. Sul posto la squadra di negoziazione della polizia di Stato, con il supporto delle unità di pronto intervento operativo e delle volanti, oltre ai vigili del fuoco.

Per diverse ore il negoziatore ha cercato di instaurare un dialogo con l'uomo e convincerlo a desistere. Il 33enne, al contrario, non ha mai manifestato alcuna intenzione di arrendersi, mantenendo un comportamento aggressivo e continuando a lanciare dal tetto oggetti verso gli agenti. A quel punto, è stato simulato l'allontanamento delle forze di polizia, facendo credere all'uomo che l'area fosse ormai libera. Convinto di poter uscire indisturbato e darsi alla fuga, il 33enne ha lasciato il tetto e, proprio in quel momento, è stato bloccato e arrestato.