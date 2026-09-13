Interrogatorio fiume Lady Lavitola: dieci ore davanti ai magistrati

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L'attentato a Ranucci e lo stretto legame con l'ex compagno arrestato. Natalia Potenza: "Non sapevo nulla della bomba contro il conduttore"

Paolo Pandolfini 13 settembre 2026 a

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Dieci ore di interrogatorio. Natalia Potenza, ex compagna di Valter Lavitola e madre dei suoi due figli, ha lasciato gli uffici della Procura di Roma, a piazzale Clodio, poco prima delle otto di ieri sera. Nessun commento ai cronisti presenti sul contenuto di quella che è stata un’audizione fiume. Nella quale, tra le altre cose, la donna avrebbe affermato: «Non sapevo nulla della bomba a Ranucci», riferendosi chiaramente all’attentato subito dal giornalista il 16 ottobre del 2025.

Potenza aveva chiesto al pm Edoardo De Santis, titolare del fascicolo, di essere ascoltata nei giorni scorsi. La sua scelta è maturata dopo la rottura con Lavitola, arrestato nell’ambito dell’indagine sulla bomba esplosa il 16 ottobre 2025 davanti alla casa di Sigrifido Ranucci, ormai ex conduttore di Report. Per quasi quindici anni Natalia è stata al fianco di Lavitola. I due si erano conosciuti a Buenos Aires, nell’autunno del 2011, quando Lavitola era latitante. Lei lo aveva poi seguito in Italia, condividendo con lui una parte significativa della sua vita, due figli e diverse attività. Tra queste proprio il «Cefalù Bistrot» di Monteverde, locale del quale Potenza è ora la titolare e che oggi gestisce direttamente. Una vicinanza che le avrebbe consentito di conoscere abitudini, frequentazioni e affari dell’ex compagno.

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La frattura è arrivata dopo la scoperta di una relazione sentimentale di Lavitola. A fine agosto, l’intervista pubblicata da Libero ad Adriana Linhares, estetista brasiliana che si era presentata come la vera compagna del faccendiere, ha fatto esplodere una situazione già compromessa. Potenza ha deciso di interrompere definitivamente il rapporto e di revocare la disponibilità ad accogliere Lavitola nella casa di Monteverde anche nel caso in cui ottenesse gli arresti domiciliari. La decisione è stata formalizzata il 26 agosto, quando la donna si è presentata alla stazione dei carabinieri Gianicolense.

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«È come se avessi avuto accanto per quasi dieci anni uno sconosciuto», aveva confidato all’amico Fulvio Abbate, scrittore romano. E ancora: «Voglio difendere i miei figli e il mio lavoro». Parole che raccontano il risentimento per il tradimento, ma anche la volontà di prendere le distanze da un uomo la cui posizione giudiziaria si è aggravata dopo l’arresto.

La rottura ha quindi spinto Potenza, assistita in questa sua decisione dall'avvocato Giuseppe Cavallaro, a mettere a disposizione degli inquirenti informazioni e documenti sui rapporti tra Lavitola e Ranucci.

Tra gli elementi d'interesse c’è una mail che riguarda la trattativa per l’acquisizione dell’immobile del Cefalù Bistrot da parte dei costruttori romani Antonio e Daniele Pulcini. Una vicenda nella quale Ranucci avrebbe fatto da «intermediario».

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Un altro capitolo riguarda invece i messaggi scambiati tra Potenza e Laura Cianfoni, compagna e collaboratrice di Ranucci. La notte del 5 luglio, alle 4.12, Potenza aveva ricevuto da Cianfoni l’ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa ai quattro esecutori materiali dell’attentato. Una circostanza che ha sollevato interrogativi sui rapporti tra le due donne e sulle comunicazioni intercorse nelle ore successive alle perquisizioni e all’arresto di Lavitola. La sua testimonianza arriva in un momento delicato per l’inchiesta. Lavitola, dopo il rigetto del ricorso questa settimana da parte del Riesame della Capitale, resta in carcere e la sua linea difensiva, fondata sulla tesi dell’attentato «amico» e sulla volontà di proteggere Ranucci, è ritenuta sempre più inattendibile da parte degli inquirenti. Intanto Chimutengo, il presunto socio africano di Lavitola, ha dichiarato al TG1: «Ho iniziato a dubitare del giro di denaro che dall’Italia dovevo smistare. Io ricevevo i soldi, li mandavo in Camerun e non avevo idea di cosa succedesse là».