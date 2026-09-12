Autistici/Inventati, l'ultimo appello contro il "tecnofascismo". E neanche una parola su De Rosa e il Pd

12 settembre 2026 a

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Il collettivo italiano di "hacktivitsi" Autistici/Inventati (A/I) ha dismesso l'e attività da giorni dopo essere stato sanzionato come organizzazione terroristica globale da parte degli Stati Uniti. Alla base della mossa del Dipartimento di Stato Usa c'è la fornitura, da parte del collettivo, di infrastrutture digitali e strumenti per l'anonimato a svariate organizzazioni e cellule anarchiche, insurrezionaliste, AntiFa e ProPal che hanno compiuto attentati e sabotaggi. Mentre AvS deposita un'interpellanza in difesa del gruppo, lo stesso collettivo A/I diffonde un ultimo accorato messaggio di appello ai sostenitori.

Il gruppo anarchico italiano nella lista Usa dei terroristi. Dentro anche il dem De Rosa

"Invitiamo alla creazione di miriadi di server autogestiti", scrivono, "andate e moltiplicatevi, dunque. Copiateci". Gli attivisti digitali denunciano "una strategia coordinata di escalation repressiva" e "per rispondere all’avanzata del tecno-fascismo" auspicano che "mille piattaforme sboccino, che mille collettivi hacktivist si formino, che mille server nascano".

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Neanche una parola su Paolo De Rosa, fondatore dell'associazione AI ODV che rappresenta la base legale del Collettivo per l'autofinanziamento, oggi funzionario della Commissione europea in passato parte del gruppo di lavoro del Pd sulla trasformazione digitale non che consulente di vari governi per importanti progetti.