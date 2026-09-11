Meteo, Giuliacci spiazza tutti: cosa riservano le previsioni per la fine settembre

11 settembre 2026 a

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La fase del caldo nordafricano è ormai verso la conclusione. «All'incirca fino al 23 di settembre, fine dell'ondata di caldo nord-africano», viene spiegato nelle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci. Una svolta che non significa però l'assenza di temperature elevate: «Questo non significa che non farà caldo, perché il nostro organismo avverte caldo già a temperature superiori a 25°C». Nel periodo considerato, infatti, i valori «oscilleranno tra 25 e 30°C».

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Un primo rinfrescamento interesserà anche il Sud tra sabato e domenica. Poi, da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre, le temperature torneranno a salire grazie al ritorno del cielo sereno e all'anticiclone delle Azzorre. «Le temperature risalgono ma resteranno ancora per lo più sotto 30°C al Centro-Nord, qualche punta di 30-32°C sulle regioni meridionali e isole maggiori», spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci .

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Tra il 16 e il 19 settembre è invece previsto un nuovo calo termico per l'arrivo di un'altra perturbazione atlantica. «Il 16 questa perturbazione porterà temporali sulle regioni di Nord-Est e centrali», mentre tra il 17 e il 18 sono attesi «rovesci temporaleschi qua e là sulle regioni meridionali». Le precipitazioni interesseranno gran parte dell'Italia, con l'eccezione delle regioni di Nord Ovest, e saranno comunque di modesta intensità, con accumuli «sotto ai 10-15 mm». Tra il 19 e il 22 settembre è previsto un nuovo ritorno del bel tempo, ma il quadro potrebbe cambiare ancora poco dopo: «Sembra che il 23 potrebbe arrivare un'altra perturbazione atlantica».