11 settembre, la scalata omaggio dei pompieri italiani: "Come i colleghi nelle torri gemelle"

Foto: Vigili del Fuoco

11 settembre 2026 a

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Il ricordo dell'11 settembre è impresso nella memoria collettiva: il dirottamento degli aerei, le esplosioni, ma anche il coraggio dei Vigili del Fuoco che si addentrarono nelle Torri Gemelle per soccorrere i cittadini in difficoltà. A loro i colleghi italiani di Milano dedicano oggi la "scalata" della Torre Galfa, in via Campanini a pochi passi dalla Stazione Centrale, per omaggiare i "firefighters" statunitensi che lottarono e persero la vita nel tentativo di prestare soccorso nel World Trade Center di New York. Di questi, furono 343 quelli a perdere la vita.

L'iniziativa ha coinvolto pompieri provenienti da varie sedi della Lombardia e sette omologhi statunitensi provenienti dalla base aerea militare di Aviano. L'equipaggiamento è quello della divisa da intervento (20 kg di peso), che mette a dura prova la resistenza fisica e mentale.La scalata della Torre Galfa si articola in un circuito di salita e discesa attraverso l'impiego delle due scale panoramiche, partendo dal piano terra e coprendo per quattro volte lo sviluppo in altezza dell'edificio di 33 piani: "Una maniera simbolica per stringersi idealmente nel ricordo del sacrificio dei colleghi americani".