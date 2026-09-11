11 settembre, la premier Meloni: "Democrazia e sicurezza sono pilastri non scontati e da preservare"

11 settembre 2026 a

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Sono passati 25 anni da quando Al-Qaida scagliò un violento e indimenticabile attentato contro gli Stati Uniti, abbattendo le due torri del World Trade Center. Un tempo lungo, che non ha scalfito la memoria né il dolore di quei momenti che per sempre hanno cambiato le sorti del mondo. In un messaggio su X, anche la premier Meloni ha omaggiato la memoria di quella data.

"11 settembre. 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Un mondo libero che seppe unirsi e restare saldo nella consapevolezza di ciò che rappresenta - ha scritto -L'anniversario di oggi ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate. Sono pilastri della nostra civiltà, che abbiamo il dovere di preservare insieme".

Dopo l'attacco, il presidente Bush jr. diede inizio alla "Guerra globale al terrore", dando inizio alle campagne prima in Afghanistan e poi in Iraq a cui parteciparono numerosi Stati chiamati a raccolta contro il jihadismo. "L'Italia è stata e continuerà a stare al fianco dei suoi alleati nella lotta al terrorismo, nel solco della difesa dei valori che uniscono le nostre nazioni. Il nostro pensiero commosso, oggi come allora, va alle vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 e alle loro famiglie. Non dimentichiamo" ha concluso Meloni.