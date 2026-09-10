Meteo, una saccatura depressionaria porta temporali e calo termico: le previsioni

Foto: Lapresse

Angela Bruni 10 settembre 2026 a

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Una saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centrale portando un'intensa fase di maltempo sull'Italia. Nella giornata di ieri, violenti fenomeni hanno interessato le regioni settentrionali mentre nelle prossime ore il maltempo si sposterà anche verso il centro Italia. Nella giornata odierna, attesi temporali e locali nubifragi su Nord-Est e settori centrali tirrenici. Tra venerdì e sabato, invece, le previsioni parlano di una saccatura in movimento verso i Balcani con residua instabilità che interessa soprattutto i settori adriatici e le regioni del Sud. Le temperature risulteranno in generale diminuzione su tutta l'Italia, con valori in linea con le medie del periodo o localmente poco al di sotto. Rimonta dell'anticiclone delle Azzorre - secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano - nel corso del fine settimana con tempo più stabile a partire dal nord. A seguire la Penisola potrebbe restare sul bordo dell'alta pressione con instabilità soprattutto al centro-sud e temperature senza troppe variazioni. Non si esclude, con gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli, un nuovo affondo perturbato per la prossima settimana.

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Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il nord, con piogge più intense anche sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali.

AL CENTRO Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull'Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull'alto Lazio, piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania. Temperature minime e massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al sud.

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Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge da sparse ad isolate al nord-est. Nel pomeriggio residui fenomeni tra Veneto e Friuli, schiarite al nord-ovest. Tra la serata e la notte tempo più asciutto con nuvolosità e schiarite.

AL CENTRO Giornata all'insegna del bel tempo, con condizioni meteo asciutte su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, con cieli soleggiati, qualche addensamento basso al primo mattino e qualche velatura in transito. In serata e nella notte nuvolosità in aumento sul versante adriatico con anche qualche pioggia sulle coste.

AL SUD E SULLE ISOLE Tempo asciutto al mattino con nubi sparse e maggiori spazi soleggiati su regioni ioniche e isole maggiori. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi specie nelle zone interne, soleggiato sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo locali piogge sui settori tirrenici. Temperature minime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna e stazionarie al sud e sulla Sicilia, massime in lieve calo al centro-sud e in rialzo sul resto d'Italia.