Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 10 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 10 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 settembre 2026.

Ariete

Tra oggi e domani avvengono tre eventi che coinvolgono l'intero zodiaco, naturalmente anche voi che siete i primi nella lista dei segni. Le novità riguardano Luna in Vergine, che domani diventa nuova, Mercurio passa in Bilancia, Venere in Scorpione. Anche altri pianeti sono in aspetto diretto per voi e possiamo dire che siete al centro delle influenze astrali. Porterete a termine i vostri progetti, farete un gran bel matrimonio, duraturo e felice. Tanta fortuna anche da parte di Venere.

Toro

Nel mondo privato avete già fatto dei cambiamenti notevoli, oggi cominciate a rinnovare il vostro lavoro. Mercurio diventa attivo e molto diplomatico in Bilancia, ottimo momento per esprimere i vostri pensieri agli altri, Luna diventa nuova tra oggi e domani in Vergine, offre un prezioso aiuto anche per la casa e per la famiglia, porta una spinta per nuove relazioni d'affari. Venere, la vostra stella, inizia l'opposizione in Scorpione, non sarà tranquilla per il matrimonio.

Gemelli

La grande vulnerabilità che distingue l'odierna giornata, con tre importanti eventi astrali, Luna - Mercurio -Venere, ci obbliga a raccomandarvi cautela anche nel movimento fisico. Il novilunio in Vergine segnala novità in famiglia, specie nel rapporto con i figli. Mercurio fortunato invece vi permette di esprimere i vostri pensieri agli altri, nell’attività mentale siete superiori, farete affari. Anche la nuova Venere nel sensuale Scorpione significa soldi e naturalmente amore.

Cancro

Mercurio nel settore della famiglia fa pensare a qualche difficoltà, molti cambiamenti. Nei prossimi giorni andrà a toccare anche la sfera professionale ed economica, ma in questo settore siete protetti da Giove e anche da Venere, che assume aspetto di fortuna in Scorpione. Preziosa Luna nuova in Vergine oggi e domani, impostate più che potete. Se necessario, programmate controllo medico. Marte è fonte di nuove energie, procura incontri passionali.

Leone

Con Luna nuova in Vergine, per voi molto buona sotto il profilo finanziario, nasce un nuovo assetto planetario. Oggi inizia il primo influsso negativo di Venere che passa in Scorpione e mette subito l'accento sui rapporti con la famiglia, però sarà possibile mantenere un dialogo costruttivo e chiarificatore grazie a Mercurio che passa invece in Bilancia, transito migliore per voi e aspetto superlativo con Giove. Le iniziative maturano come i fichi settembrini. Amore momentaneamente assente.

Vergine

Festeggiate il compleanno in allegria, ma soprattutto con pensieri positivi. Arriva la Luna più importante dell’anno, domani cambia fase e diventa nuova, farete il primo passo verso il futuro. L’Amore termina la pausa estiva e, con la nuova Venere in Scorpione, ritrova anche la passione che è una raffinata caratteristica della Vergine. Piace il vostro sesso perché è così intimo, naturale, discreto. Sarebbe magnifico che insieme alla Luna nuova sbocciasse un nuovo amore.

Bilancia

Meraviglioso passaggio di Mercurio nel segno, l’alato dio della fortuna finanziaria sarà con voi fino al 30 settembre, sempre in contatto con il grande Giove, ma anche dopo vi sarà favorevole e quindi noi abbiamo grandi progetti professionali per voi. Saturno si vince con il lavoro e con l'intelligenza. Anche Venere oggi cambia, passa nello Scorpione e pure lei cerca tesori. Ma tornerà da voi il 25 ottobre! Rispondete: si può fare qualcosa di grande per voi e per la famiglia?

Scorpione

Proprio mentre sta nascendo Luna nuova in Vergine, segno che favorisce i vostri incontri, questa mattina inizia il transito di Venere nello Scorpione. E questo sarà un influsso che influenzerà tutto il vostro modo di esprimervi, senza l’aggressività che vi prende talvolta quando siete costretti a discutere con chi non vi va. In amore vi andrà benissimo, perché Marte viaggia vicino e lontano, portando a casa un piccolo grande amore. Mercurio dice che lavorate per un domani…

Sagittario

Con il passaggio di Mercurio in Bilancia, inizia una collaborazione con Giove, che significa fortuna. Positivi i nuovi incontri, nuovi progetti di lavoro e di affari, in voi c'è l'aspirazione all'equilibrio, all'armonia, al benessere interiore, tutto tende al superamento di opposizioni. Che per un segno di successo non mancano mai. Infatti, meglio non parlare troppo oggi, aspettate il cambio di Luna. Un attimo di malinconia sarà provocato da Venere adesso nascosta tra le quinte.

Capricorno

Sciupate le energie per questioni che non sono poi così importanti, concentrate il pensiero su un problema soltanto e risolvete quello fino in fondo. Sta nascendo Luna nuova che annuncia l'arrivo di nuove persone e nuove possibilità nella vostra vita, nello stesso tempo Mercurio comincia a creare confusione nell'ambiente di sempre. Un po' di ironia rende tutto più vivace, adesso anche il rapporto d'amore che ritrova molta della sensualità non vissuta. Venere è con voi.

Acquario

Marte in Cancro è positivo per il lavoro, ma qualche volta indeciso, incostante con inclinazione a frequenti cambiamenti. Tutto sommato a voi va bene così, vi piace variare, amate l'indipendenza, però siete troppo condizionati dall'umore del momento. Oggi no, dovete essere precisi e sicuri nelle intenzioni, Mercurio in Bilancia diventa prezioso per il lavoro e gli affari, che sono protetti da una grande Luna nuova. Amore in fase di trasformazione, vedremo dove vuole arrivare Venere.

Pesci

Vista così, questa Luna che diventa nuova in Vergine, non offre molto. Ma è molto preziosa per fare un esame delle collaborazioni di vecchia data e per mettere davanti le nuove possibilità che annuncia Giove. In questo, anche per quanto riguarda aspetti legali-burocratici, siete aiutati da Mercurio nella cara Bilancia. È cosa direte a Venere che vi guarda già da questa mattina dalla cima di un batticuore? Ormai non avete più via di scampo, anche Marte vi tiene incatenati a un amore.