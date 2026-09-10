Prezzi benzina, la crescita è inarrestabile: costo ai massimi dal 2022. Diesel senza pause

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Angela Barbieri 10 settembre 2026 a

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Con il Brent oltre i 100 dollari al barile e al massimo dal 22 maggio, continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio, nonostante il saliscendi delle quotazioni dei prodotti raffinati. La benzina tocca oggi il livello più alto dal 22 marzo 2022, il gasolio è a un millesimo dal massimo del 2026 toccato lo scorso 27 luglio. Senza il taglio dell'accisa che scade a mezzanotte, saremmo a 2,354 euro al litro, dodici centesimi e mezzo oltre il record storico del 17 marzo 2022 di 2,229 euro al litro. Questa mattina 10 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,077 euro/l per la benzina (+10 millesimi rispetto a ieri), 2,184 euro/l per il diesel (+8), 0,747 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,784 euro/kg per il metano (+15). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,163 euro/l per la benzina (+11), di 2,258 euro/l per il gasolio (+10), 0,883 euro/l per il Gpl (-1) e 1,753 euro/kg per il metano (+1). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per IP si rileva un rialzo di un centesimo sulla benzina.

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"Prezzi impazziti. Se ieri, in un solo giorno, un pieno da 50 litri di gasolio era rincarato di 40 cent, oggi in autostrada costa 50 cent più di ieri. Va ancora peggio per la benzina: in appena 24 ore un rifornimento si paga 55 cent in più, contro i 45 cent di ieri. In 2 giorni in autostrada un pieno di gasolio ha fatto un balzo di 90 cent, la benzina un salto di 1 euro. Per la rete stradale, non essendo ancora pubblicate le medie Mimit, considerando anche Bolzano e Trento, il gasolio decolla di 78 cent, la benzina di 99 cent per la benzina" denuncia Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Un'impennata spaventosa. Il Governo, quindi, ha fatto bene a tornare sulle sue decisioni e a prorogare fino a fine mese lo sconto sul gasolio, ma è evidente che avrebbe dovuto raddoppiarlo: da 14 a 30 cent per il gasolio e 15 cent per la benzina. Se, infatti, non si ferma l'escalation in corso in Medio Oriente, il gasolio, al ritmo con cui è aumentato oggi, arriverà a 2,3 euro al litro in autostrada tra 5 giorni", conclude Dona.