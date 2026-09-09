Caso Ranucci, la Procura stringe per Gomes: avviato l'iter per l'estradizione

Foto: Ansa

09 settembre 2026 a

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A circa un mese dall'arresto di Valter Lavitola per l'attentato dimostrativo all'amico Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, la Procura di Roma ha avviato l'iter per l'estradizione di Clesio Gomes Tavares. Il factotum del faccendiere è al momento latitante in Africa ed è accusato di aver avuto il ruolo di intermediario tra lo stesso Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l'attentato davanti all'abitazione del giornalista Rai, avvenuto a ottobre 2025. Un passaggio necessario è la traduzione degli atti in francese, che si sta completando, per poi inviare una rogatoria internazionale in vista della richiesta di estradizione.

L'ultima di Lavitola: chiede i domiciliari in Basilicata e scarica su Gomes

La moglie di Gomes ha detto ieri al Tg1: "Spero che mio marito torni e che si possa difendere, poi se c'è da pagare deve pagare. Lui che è lontano si sta prendendo tutte le colpe, è più facile scaricare la colpa su di lui che non sta vivendo la detenzione". Per quanto riguarda l'inchiesta, i magistrati capitolini a quanto si apprende non intendono per il momento convocare in Procura l'ex moglie di Lavitola che si è detta pronta a raccontare agli inquirenti i fatti a sua conoscenza.