Meteo, arriva la goccia fredda: maltempo e calo termico, c'è la fine dell'estate e del caldo

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Tommaso Carta 07 settembre 2026 a

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La seconda settimana di settembre inizia con un vasto campo di alta pressione tra Atlantico e Mediterraneo. Condizioni meteo stabili oggi in Italia salvo qualche acquazzone e temporali durante le ore pomeridiane su Alpi e Appennino. Nei prossimi giorni - prevede il Centro Meteo Italiano - una vasta saccatura depressionaria si muoverà verso l'Europa occidentale con il campo di alta pressione che perde forza anche sul Mediterraneo centrale. Maggiore stabilità attesa tra martedì e mercoledì soprattutto al Nord e sulle zone interne del Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana invece si conferma l'arrivo della saccatura sul Mediterraneo con isolamento di una goccia fredda in quota che dovrebbe muoversi da ovest verso est. Maltempo con piogge e temporali anche intensi soprattutto al Nord e sui settori tirrenici del Centro-Sud, generale calo delle temperature con valori che si riporteranno comunque intorno alle medie del periodo su tutta la Penisola.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 7 settembre

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD - Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità su Alpi e Appennino settentrionale con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. In serata tornano rapidamente condizioni di tempo asciutto ovunque.

AL CENTRO - Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni nel pomeriggio, da segnalare solo qualche acquazzone sull'Appennino. In serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE - Tempo stabile e asciutto su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori, con cieli sereni per l'intera giornata. Non sono previsti fenomeni nelle ore pomeridiane né in serata. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta la Penisola.

La previsione per l'autunno: piogge e maltempo in arrivo sul Mediterraneo dopo il caldo estivo

Previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi occidentali e Appennino settentrionale, qualche innocuo addensamento tra Piemonte e Lombardia; sereno o poco nuvoloso su Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria; in serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento con precipitazioni in transito sul nord-est.

AL CENTRO - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio temporali localizzati sulle zone interne dell'Abruzzo; più asciutto su Toscana, Lazio e Marche; in serata rapido miglioramento con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio temporali a partire dalle zone interne di Campania, Molise e Basilicata con possibili sconfinamenti verso le zone occidentali; asciutto altrove. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione; massime in calo al centro-nord, generalmente stazionarie al sud.