Meteo, la previsione per l'autunno: piogge e maltempo in arrivo sul Mediterraneo dopo il caldo estivo

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Pina Sereni 06 settembre 2026 a

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Dopo un’estate segnata dalla lunga persistenza dell’alta pressione sull’Europa, l’autunno potrebbe portare un cambio di scenario. Le ultime proiezioni stagionali del modello ECMWF, riportate da 3bmeteo, indicano infatti una maggiore presenza di condizioni favorevoli al passaggio delle perturbazioni sull’Europa meridionale e sull’Italia. Per il trimestre autunnale viene evidenziata un’anomalia di pressione negativa piuttosto estesa tra Atlantico orientale, Isole Britanniche, Francia ed Europa centro-occidentale, mentre valori di pressione superiori alla media interesserebbero soprattutto la Scandinavia. Un assetto che potrebbe favorire il transito delle perturbazioni verso sud e aumentare le occasioni di maltempo sul Mediterraneo.

Meteo Giuliacci, domenica di caldo africano. Dove si toccheranno i 37°C

Le proiezioni mostrano una piovosità superiore alla media su buona parte dell’Europa centro-meridionale, con segnali particolarmente marcati tra Mediterraneo centrale, Italia, Balcani e settori orientali del continente. Non significa che l’autunno sarà caratterizzato da pioggia continua, ma che potrebbe aumentare la frequenza delle fasi perturbate rispetto ai mesi estivi, con maggiore spazio per le perturbazioni atlantiche e per la formazione di depressioni mediterranee. Il tutto, però, in un contesto termico che potrebbe restare caratterizzato da temperature superiori alla media. Un elemento da non sottovalutare sarà inoltre lo stato del Mediterraneo, che dopo l’estate potrebbe presentarsi ancora molto caldo e carico di umidità. Quando la configurazione atmosferica sarà favorevole, questo surplus di energia potrebbe contribuire ad alimentare fenomeni anche intensi. Tra i fattori da considerare c’è anche El Niño, che può incidere sulla configurazione della circolazione atmosferica, pur non determinando da solo il tipo di tempo sull’Europa.