Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 7 settembre 2026: tutti i segni

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Branko 07 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 7 settembre 2026.

Ariete

Repentini cambiamenti di umore sono dovuti alla Luna instabile in Cancro, che rende faticoso l'inizio della settimana anche per quanto riguarda il lavoro. Altri importanti cambiamenti nell'oroscopo si presentano nei prossimi giorni, cercate quindi di non voler fare troppo. Attenzione ai litigi in famiglia, con parenti stretti e nel lavoro non c'è bisogno di dire tutto. Venere, nel significato di donna è curiosa e chiacchierona, indiscreta per l'amore. Solo in serata cambia.

Toro

In amore bisogna iniziare qualcosa di nuovo. Anche i rapporti di lunga data devono approfittare della sontuosa Venere in Bilancia, il transito termina il giorno 10, poi l'avrete in opposizione nel campo del matrimonio, imponetevi sin da stasera un atteggiamento comprensivo e collaborativo. In serata, infatti, Luna passa in Leone e per due giorni sarà impegnata a sistemare la famiglia e le questioni domestiche. La settimana porterà due nuovi influssi positivi, quindi non esagerate.

Gemelli

Si comincia a lavorare seriamente, non solo a voi, ma a noi tutti le stelle non faranno sconti, soprattutto non daranno alcun bonus. Non è una previsione che spaventa i Gemelli, segno che sa impegnarsi non solo per dovere, ma anche e soprattutto per passione di realizzare successo e guadagno che non mancheranno. Luna prima di cambiare fase e diventare nuova in Vergine, in questo inizio di settimana è sempre ottima per l’amore, la casa, questa sera per la fortuna.

Cancro

Non è una settimana da urlo per quanto riguarda le soddisfazioni amorose, non che manchi la passione fisica nel rapporto di coppia, notiamo l'assenza di un particolare che è per voi di primaria importanza: un amore romantico. Però riuscirete a riempire questa mancanza con nuovo e ritrovato vigore lavorativo, la vostra Luna vi segue da vicino e aumenta i buoni influssi per affari fino al giorno 17, quando diventa nuova in Vergine. Nel frattempo, diventerà bella Venere.

Leone

Le stelle pretendono molto da noi tutti, nel lavoro e in affari, molta attenzione anche nella vita privata, famiglia e matrimonio, figli. Voi siete certamente in condizioni migliori di altri segni, però a qualche Luna e alla nuova Venere in Scorpione, dovrete stare attenti. Giove può fare molto, ma qualcosa gli può sfuggire di mano. Consideriamo questa Luna che arriva nel segno come una allodola che al mattino annuncia un giorno buono. Siete amati più di quanto immaginate.

Vergine

Mancano poco più di due settimane all’autunno, ma diciamo che la vostra estate raggiunge il top di buone influenze astrali che portano con sé altre opportunità di successo e di guadagno e, finalmente, anche un amore che uno non se lo aspetta. Il 10, Venere sarà in Scorpione, il massimo della sensualità, il giorno dopo nascerà la vostra Luna nuova. Piano piano, dolce dolce, la vita può cambiare se lo volete. Non bastano le buone stelle per arrivare dove si vuole.

Bilancia

Mattinata molto impegnativa nel lavoro e anche in casa, se siete genitori e avete precise responsabilità nei confronti dei vostri cari. La settimana è sicuramente positiva per la vostra attività e affari, giovedì arriva nel segno Mercurio e forma immediatamente un contatto diretto con Giove, pianeta della fortuna. Conviene sopportare la negativa Luna in Cancro nelle prime ore, in serata sarà splendida in Leone, fino a giovedì quando saluterà Venere in uscita dal vostro segno…

Scorpione

Sarebbe un vero peccato perdere una possibilità di successo, non accorgersi della fortuna che vi accompagna tutta la settimana, anche nei due giorni quando sarà in Leone, il vostro nemico carissimo. Ma forse è meglio dire avversario, visto che siete entrambi interessati alla affermazione personale prima che pubblica. Entrambi siete gelosi in amore, lo sarete di più dal giorno 10 quando Venere entra nel vostro segno. Grazie, universo, per questo regalo! Fortuna l’11.

Sagittario

La nuova settimana porta luce, calore, energia, movimento. Ci sarà naturalmente anche qualche giorno difficile, che vi getterà subito in panico, ma niente di negativo. Si tratterà solo della Luna che diventerà nuova in Vergine, ma dopo un attimo di sgomento, capirete che è una cosa buona e utile. Buonissima la Luna che raggiunge in serata il vostro Giove, molto promettente per le conquiste sentimentali, dal giorno 10 anche per un nuovo successo nel lavoro.

Capricorno

Una settimana importante in particolare per i tre segni appartenenti all’elemento Terra, che saranno chiamati all'azione e al rinnovamento nel campo dove questo è necessario, venerdì 11 quando si forma Luna nuova in Vergine. È il segno che governa i vostri viaggi e le lunghe distanze, non è necessario partire per forza con il fisico - è obbligatorio però ripartire con la mente. Siate disponibili e presenti nell'ambiente che volete conquistare. Avete la forza della passione.

Acquario

Prudenza e relax, in questi primi due giorni che sono segnati dalla Luna in Leone, congiunta a Giove. Entrambi esercitano un forte influsso sul matrimonio, dove ci sono incomprensioni che si ripetono da molto, bisogna fare un discorso chiarificatore. Mercurio, maestro della parola vi assiste, naturalmente anche nel lavoro. Cambia posizione Venere, dal 10 si sposta in Scorpione, transito che potrebbe avere anche un effetto diverso: un matrimonio precoce.

Pesci

Dal cielo dell'amore arrivano buone notizie, Venere passa giovedì in Scorpione, aumenta il positivo influsso che ha già avuto in Bilancia, segno in cui passa nello stesso giorno anche Mercurio. Due piccioni con una fava, dicono a Roma, infatti è così ma le stelle non danno tutto gratis… Venerdì 11, sarete messi sotto esame nel lavoro e in qualche rapporto stretto, dalla Luna nuova in Vergine. Solo la non perfetta salute potrebbe ostacolare la vostra creatività.