Meteo Giuliacci, domenica di caldo africano. Dove si toccheranno i 37°C
Quella di domani sarà una domenica caratterizzata dal bel tempo su quasi tutta la penisola italiana. A dirlo sono le previsioni pubblicate sul canale YouTube di Meteo Giuliacci, che segnalano tuttavia qualche possibile nube sull'Arco Alpino e sulla dorsale appenninica. Addensamenti bassi sono attesi anche lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria, oltre che in Sicilia.
Il caldo tornerà a farsi sentire in maniera decisa, con picchi termici di 35, 36 e 37 gradi nelle aree interne delle regioni centrali, del Mezzogiorno e della Sicilia, regalando una giornata dal sapore pienamente estivo.