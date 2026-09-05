Meteo Giuliacci, domenica di caldo africano. Dove si toccheranno i 37°C

Foto: YouTube Meteo Giuliacci

05 settembre 2026 a

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Quella di domani sarà una domenica caratterizzata dal bel tempo su quasi tutta la penisola italiana. A dirlo sono le previsioni pubblicate sul canale YouTube di Meteo Giuliacci , che segnalano tuttavia qualche possibile nube sull'Arco Alpino e sulla dorsale appenninica. Addensamenti bassi sono attesi anche lungo le coste tirreniche di Campania e Calabria, oltre che in Sicilia.



Il caldo tornerà a farsi sentire in maniera decisa, con picchi termici di 35, 36 e 37 gradi nelle aree interne delle regioni centrali, del Mezzogiorno e della Sicilia, regalando una giornata dal sapore pienamente estivo.