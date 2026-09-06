Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 6 settembre 2026: tutti i segni

Branko 06 settembre 2026 a

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"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 settembre 2026.

Ariete

La vostra esuberanza, adesso potenziata dalla splendida posizione di Giove, vi spinge a voler fare cento cose alla volta, ma nemmeno oggi siete sostenuti dalla Luna, gli altri faticano a capirvi e non riescono a tenere il vostro passo. Una piccola crisi nel rapporto può essere provocata anche dal comportamento del coniuge, anche lui fissato su una particolare idea, scopo. Transiti molto positivi per la sfera professionale, realizzerete guadagni promessi da Mercurio.

Toro

Domenica è un piccolo gioiello, uno scrigno prezioso che contiene stelle amiche per ogni vostra iniziativa, a partire dall'amore. È sempre tempo di nuovi amori, Luna congiunta a Marte, nel romantico Cancro, è una bella unione di amor sacro e di amor profano, riuscite a vivere la vostra passionalità proprio come piace a voi e sarete corrisposti in tutto. Non perdete tempo però nelle conquiste, talvolta il Toro è di una lentezza esasperante, che innervosisce molto il coniuge.

Gemelli

Sono tutte cose piccole e banali, che disturbano adesso il rapporto, le ombre si possono dunque allontanare con facilità. Succede più o meno ogni anno all'inizio di settembre, quando è forte l'importanza della Vergine, segno che interessa la famiglia e i parenti. Mercurio potrebbe suggerire nel rapporto coniugale parole inopportune, ma i pianeti dell'amore compreso Giove sono tutti dalla vostra parte, perciò: avanti con i progetti matrimoniali e figli.

Cancro

Luna nel segno e oggi in quadrato diretto con Saturno in Ariete, un aspetto che invita comunque alla prudenza nei rapporti e nelle attività fisiche, tocca in particolare le ossa e il ventre. In qualche caso rende facili le separazioni o i problemi con una donna. Questo è possibile anche per via di Venere che si intromette curiosa nei vostri rapporti. Strilli nel matrimonio, ma un bellissimo slancio erotico. Quasi un ritorno alle origini. Non si registrano problemi nel campo pratico.

Leone

Fortuna nuovamente in arrivo. La vostra estate si concluderà in trionfo, questi giorni registrano ancora una temperatura alta ma che fa bene al vostro amore. Luna è nel segno che vi precede, domani sarà con voi, per questo dovete sopportare anche qualche noia nella salute che l'aspetto provoca sempre, specie se di mezzo c'è anche Marte. È deliziosa l'agitazione nel vostro cuore, fate bene a credere in un sogno, si avvera. Nulla dovete dare per scontato in affari.

Vergine

Domenica illuminata da una bella Luna nel settore degli incontri, dove transita anche Marte, quindi non soltanto amici e conoscenti intorno a voi, ma anche qualcuno molto eccitante farà scattare curiosità. Passerete molte ore a parlare con amici e conoscenti, chiacchiere e pettegolezzi piuttosto che profonde discussioni, ma capirete di avere molte cose in comune. In settembre avete la forza di cambiare vistosamente tutta la situazione personale e sentimentale.

Bilancia

Venere è bellissima, aumenta l'ardore nel matrimonio e può propiziare incontri da favola per le persone sole di ogni età perché forma una società con Giove il fortunato - lei giovane, lui maturo. Domenica un po' nervosa per la famiglia perché siete già concentrati sul lavoro di domani, in più non siete in forma fisica perfetta. Miglioramenti sono in vista, ma non dovete delegare tutto alla fortuna, siate meno interessati alle persone e più alle idee. Che sono originali.

Scorpione

Questo amore sarà per sempre! Previsione diretta a chi vive rapporti nuovissimi, anche se dovessero nascere questa domenica illuminata dalla Luna congiunta a Marte in Cancro, passioni improvvise anche durante i viaggi molto favoriti da Mercurio. Meglio anche le questioni familiari. Sole in Vergine porta una nuova grinta, una visione più ottimista del lavoro, voglia di competere e di arrivare. La salute è direttamente proporzionale al grado di felicità raggiunta.

Sagittario

Passata quella impossibile Luna in Gemelli (ma poi uno scopre che servono anche Lune negative), oggi potete rivedere la situazione domestica e fare un controllo mentale sullo stato di salute di alcune collaborazioni. Se pensate di fare un replay di cose già fatte, il successo non sarà eccezionale. Approfondite e non sarete come certi dipinti, dove la parte più preziosa è la cornice. Non lamentatevi in amore, Venere e Plutone riscaldano la sessualità. In casa parlate troppo.

Capricorno

Non abbiamo mai messo in dubbio il vostro fascino e sex appeal, ma adesso dovete in qualche modo rinnovare le tecniche di seduzione, presto Venere tornerà positiva. Piuttosto che soffermarsi su relazioni superficiali, come sembrano essere oggi Marte e Luna in opposizione, rinunciate agli incontri. Il Capricorno non deve mai offrire l'amore come un campione gratuito. Apparite stanchi fisicamente, rilassatevi perché Mercurio annuncia una nuova possibilità di guadagno.

Acquario

Non ci saranno magari quelle spinte erotiche del passato periodo, ma non ci dispiace il languore che sapete dare al rapporto. Un po' poco, d'accordo, ma l'amore non è sempre un tango. Invece è molto interessante Mercurio in Vergine, siete in grado di mettere in pratica una ambiziosa iniziativa commerciale. Preparatevi per la prossima settimana perché ci saranno cambiamenti nel quadro astrale molto importanti per il vostro lavoro in autunno.

Pesci

Come si maltratta un amore… Voi ne sapete qualcosa per esperienza personale, potreste scrivere un manuale in merito. Ma oggi dimenticate sgarbi passati, avete una meravigliosa Luna nel campo dell'amore e della fortuna, congiunta a Marte renderà la domenica bella come un sogno. Forse alla mostra del cinema di Venezia faranno vedere qualche film con protagonista Pesci. Melina Merkouri cantava "mai di domenica”, voi avete una musica tutta vostra: specie la domenica, amore.