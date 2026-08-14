Ranucci, "la Procura vuole ascoltarlo". I nodi da sciogliere dopo l'interrogatorio di Lavitola

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Valerio Castro 14 agosto 2026 a

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La Procura di Roma è intenzionata ad ascoltare Sigfrido Ranucci come persona informata sui fatti. Un proposito maturato con l’interrogatorio in cui Valter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato dimostrativo, davanti alla casa del conduttore di Report a Campo Ascoltano, sul litorale romano. Lo scrive il Corriere della sera. Gli inquirenti vogliono fare luce sulle numerose lacune e contraddizioni nel racconto del faccendiere, la cui versione è stata definita più volte "inverosimile" dalla giudice per le indagini preliminari che ha bocciato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. Tanti i punti da chiarire, dal movente alla possibilità che il giornalista potesse sapere qualcosa di quanto pianificato dall'amico.

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Ranucci - che resta parte offesa - verrà ascoltato in tutta probabilità a settembre e come "persona informata sui fatti". Questo per consentire la conclusione dell’esame dei dispositivi elettronici sequestrati a Lavitola.

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Intanto sempre al Corriere l'avvocato dell'imprenditore ha commentato il biglietto per Addis Abeba in possesso del suo assistito e citato nel dispositivo con cui è stata negata l'attenuazione delle misure cautelari. "C'è una spiegazione. Era atteso alla conferenza dei servizi in Africa che riguardava l'impresa del carbon credit. Successivamente quel meeting si è tenuto in videoconferenza", ha detto Sergio Cola.

Ma Ranucci era al corrente del piano? "Qui torniamo al mio 'no comment' - ha aggiunto l'avvocato - Per quanto enfatizzato, corrisponde a verità. Il mio è un silenzio senza ambiguità, leale verso la Procura. Non posso riferire quello che è stato detto in cinque ore di interrogatorio. D'accordo con i magistrati ho divulgato solo lo stretto indispensabile del contenuto, in merito al quale, peraltro, si dovranno fare ulteriori approfondimenti e che dunque dovrà restare riservato".