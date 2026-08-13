Choc a Trani, rissa tra ragazzi: 18enne ucciso da una coltellata

Foto: Ansa

Red. 13 agosto 2026 a

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Una rissa finita in tragedia. Un ragazzo di 18 anni, Cosimo Quagliarella, residente ad Andria, è morto nella notte dopo essere stato accoltellato alla schiena durante una lite scoppiata a Trani. Il giovane è stato prima accompagnato alla postazione fissa medicalizzata della località pugliese e successivamente trasferito all'ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la rissa avrebbe coinvolto due gruppi di giovani, uno di Trani e l'altro proveniente da Andria. La vittima si trovava con alcuni amici nella zona della cosiddetta "pinetina" di via Andria, dove era in corso una grigliata, quando sarebbe arrivato un altro gruppo di ragazzi.

Dopo alcune parole, la discussione sarebbe rapidamente degenerata: prima calci e pugni, poi l'accoltellamento, avvenuto poco dopo la mezzanotte e alla presenza anche di famiglie con bambini. Sul posto sono rimaste tracce di sangue e i segni della colluttazione.

I carabinieri di Trani sono intervenuti nella notte anche al pronto soccorso, su richiesta del personale sanitario, dopo l'arrivo del diciottenne ferito. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile dell'omicidio.

Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini di una telecamera di videosorveglianza che avrebbe ripreso i momenti più concitati della rissa. Grazie alle testimonianze raccolte, i militari avrebbero già individuato alcuni dei giovani coinvolti: tra loro potrebbe esserci anche chi ha sferrato la coltellata mortale.