Anello "fallico" incastrato sul pene, salvato dai pompieri con una microfresa

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Red. 13 agosto 2026 a

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Un anello "particolare" incastrato da giorni, l’impossibilità di rimuoverlo con gli strumenti della medicina, l'intervento provvidenziale dei pompieri. La storia arriva da Pordenone dove l'intervento ha richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. I fatti. Un paziente aveva un "anello fallico" in acciaio inox incastrato da giorni sul pene e i medici non erano riusciti a rimuoverlo.

Per risolvere la situazione - spiega il Gazzettino - è stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, in particolare dell'unità di San Vito al Tagliamento che è intervenuta nella sala pre-operatoria con una micro fresa di precisione, fornita da un'azienda della zona utilizzata per la realizzazione di meccanismi di precisione. L'operazione è stata effettuata insieme a medici e infermieri, che hanno seguito e controllato le condizioni del paziente durante le fasi più delicate. L'intervento si è concluso positivamente.