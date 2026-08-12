Ranucci, la confessione di Lavitola dopo l'interrogatorio: "Sono io il mandante"

12 agosto 2026 a

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Valter Lavitola, nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip, ha confermato "l'ipotesi accusatoria della procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato". Lo ha riferito ai cronisti l'avvocato Sergio Cola, difensore del faccendiere, lasciando il carcere di Rebibbia. Il motivo? Lo avrebbe fatto per fargli innalzare il livello di scorta. "Dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione - aggiunge il legale - anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta".

Alla domanda dei giornalisti, presenti davanti al carcere romano di Rebibbia dove per oltre 5 ore Valter Lavitola ha risposto alle domande del pm e del Gip, sull'eventuale consapevolezza di Ranucci su quanto stava per fare Lavitola, l'avvocato difensore Sergio Cola ha affermato: "Non commento questo aspetto, non posso rispondere".