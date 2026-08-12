Eruzioni continue dell'Etna, aerei a terra e caos voli in Sicilia e non solo

12 agosto 2026 a

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Le eruzioni dell'Etna scatenano il caos aereo in Sicilia. Voli in arrivo e in partenza sospesi, fino alle 18 di oggi, all'aeroporto di Catania a causa della continua attività eruttiva del vulcano siciliano e della conseguente emissione di cenere. Lo rende noto la Sac, societa che gestisce lo scalo etneo. In mattinata si sono fermati anche i voli sull'aeroporto di Comiso, poi regolarmente ripresi. La Sac invita i passeggeri "a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto".

I disagi non riguardano solo i voli da e per la Sicilia. Si segnalano cancellazioni dei voli all'aeroporto internazionale di Malta, a causa della nube di cenere proveniente dall'Etna che si è spostata lungo la rotta aerea verso La Valletta. Ieri per lo stesso motivo sono stati cancellati 19 voli, provocando disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo.