Ranucci, Lavitola e Gomes Tavares: quel selfie dei tre amici nel 2022

11 agosto 2026 a

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È ufficialmente latitante Gomes Clesio Tavares, destinatario di un mandato d’arresto e ritenuto il raccordo operativo tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente realizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per entrambi l'accusa è di concorso nella detenzione, nel porto in luogo pubblico e nell'utilizzo di un ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l'aggravante del metodo mafioso. Nelle 198 pagine dell’ordinanza messa dal gip emerge, che Ranucci, Lavitola e Gomes si conoscevano almeno dal 2022.

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«Il 17 ottobre 2024, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci presentava il suo libro "La scelta" a Foggia. La mattina di quello stesso giorno, alle ore 10,23, Lavitola provava a chiamarlo sull'applicazione whatsapp, ma Ranucci non rispondeva. Successivamente - si legge nell’ordinanza -, gli chiedeva se stesse bene (ore 10,24: Io sono tornato Non mi rispondi da un po' Stai bene tutto ok ??) e Ranucci gli rispondeva dopo alcune ore di trovarsi in difficoltà su tutto ma che sarebbe andato avanti (ore 15,41: In difficoltà su tutto. Ma vado avanti).

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Alla domanda di lavitola se potesse essergli utile in qualche modo (ore 15,42: Posso essere utile), il giornalista rispondeva con una battuta: gli chiedeva di prestargli Gomes (ore 15,54: Mi dovresti prestare Gomez), suscitando l'ilarità di Lavitola (ore 15,58:). Effettivamente, Ranucci conosce Gomes almeno dal gennaio del 2022 e ciò lo si deduce da un messaggio che il 25.01.2025 Lavitola inviava al conduttore con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattavano verosimilmente un selfie. La fotografia era stata trasmessa, a sua volta, a Lavitola da Gomes accompagnata dalla seguente frase: "Questa foto mi e uscita stamattina con la scritta il meglio di gennaio 2022"».