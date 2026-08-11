Cosenza, addetto alla sicurezza picchiato a morte fuori dalla discoteca. Fermati due fratelli

11 agosto 2026 a

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Una violenta lite nella notte fra sabato e domenica scorsa, avvenuta davanti a una discoteca a Sangineto, si è trasformata in un pestaggio che è costato la vita all'addetto alla sicurezza del locale. Antonio Perrotta è quindi morto all'ospedale di Cosenza, dov'era stato trasferito da quello di Cetrato a causa dell'aggravarsi delle condizioni.

Oggi le Forze dell'Ordine hanno fermato per il fatto due fratelli di vent'anni, originari di Belvedere Marittimo ma residenti in Lussemburgo, che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Oggi due persone sono state fermate per la morte del 34enne. Si tratta di due fratelli ventenni e originari di Belvedere Marittimo, ma residenti in Lussemburgo, che che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.