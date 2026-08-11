Bolzano, ci sono cinque indagati per il crollo del tribunale

11 agosto 2026 a

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Sono cinque le persone indagate nell'ambito dell'inchiesta per il crollo della parte centrale del Tribunale di Bolzano, avvenuto lo scorso 16 luglio. La Procura ha aperto un fascicolo per disastro colposo, affidandolo a due magistrati dell'ufficio, mentre gli indagati hanno consegnato spontaneamente la documentazione in loro possesso relativa ai lavori.



All'esito del sopralluogo svolto dal consulente tecnico incaricato, è stato disposto il sequestro della parte centrale dell'edificio dove è avvenuto il crollo. Il perito ha il compito di individuare i rischi di ulteriori cedimenti indicando le misure immediate da adottare, oltre a delimitare le aree da sottoporre a sequestro in vista degli accertamenti peritali sulle cause, che si svolgeranno al termine della rimozione delle macerie e delle parti pericolanti.



Nel frattempo, in accordo con i tecnici della Provincia, sono stati installati sensori nelle parti rimaste integre del palazzo per monitorare costantemente la stabilità strutturale. È stato inoltre disposto il montaggio di un ponteggio per stabilizzare la facciata centrale rimasta pericolante, mentre proseguono gli ulteriori accertamenti tecnici per chiarire le ragioni del crollo.